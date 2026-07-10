Opinió
Una fiscalitat més justa per unes comarques més competitives
Hi ha reformes que tenen un impacte directe en la competitivitat de les empreses. Aquest any n’entra en vigor una que beneficiarà milers de pimes de la Catalunya Central: les empreses de menor dimensió començaran a pagar menys en l’Impost de Societats.
Aquesta és una de les reformes fiscals més rellevants dels darrers anys per al teixit empresarial i un pas important cap a una fiscalitat més justa per a les pimes. És una mesura impulsada i aconseguida per Pimec, que culmina una reivindicació defensada durant anys per corregir una fiscalitat que penalitzava les empreses de menor dimensió.
La reducció progressiva del tipus impositiu per a les empreses amb una facturació inferior als 10 milions d’euros parteix d’una realitat evident: les empreses més petites no poden suportar la mateixa pressió fiscal que les grans. Les seves dimensions, la capacitat d’inversió, els recursos disponibles i l’accés al finançament són molt diferents. Per això, adaptar la fiscalitat a la seva realitat és imprescindible perquè puguin continuar innovant, invertint i creixent en igualtat de condicions.
L’impacte d’aquesta reforma serà molt significatiu. Segons les estimacions de l’Observatori de la Pime de Catalunya, les pimes catalanes s’estalviaran prop de 270 milions d’euros en la campanya de l’Impost de Societats corresponent a l’exercici 2025. Si ampliem la perspectiva fins al 2029, l’estalvi acumulat arribarà als 1.162 milions d’euros. Uns recursos que es quedaran a les empreses i que podran destinar a invertir, innovar, digitalitzar processos, incorporar talent, generar ocupació i reforçar la seva competitivitat.
Per a la Catalunya Central, amb un teixit empresarial divers i fortament arrelat al territori, aquesta reforma representa una oportunitat per consolidar projectes empresarials i afrontar nous reptes amb més garanties. Quan les pimes disposen de més recursos, també augmenta la seva capacitat per generar activitat econòmica, ocupació i prosperitat al conjunt del territori.
Aquesta reforma és un pas important, però no pot ser l’últim. Cal continuar avançant cap a una fiscalitat que incentivi la recerca, el desenvolupament i la innovació, que afavoreixi la reinversió dels beneficis i que elimini aquells obstacles que encara dificulten el creixement empresarial. Necessitem un sistema fiscal que acompanyi les pimes en totes les etapes del seu desenvolupament i que reforci la seva competitivitat.
La reducció de l’Impost de Societats demostra que, quan les pimes compten amb una representació forta, és possible transformar les seves necessitats en reformes que tenen un impacte real sobre la competitivitat de les empreses i el desenvolupament econòmic del territori. n
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