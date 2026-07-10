Opinió | tribuna
És tot culpa del canvi climàtic?
És que no hi ha evidències científiques que les onades de calor són cada cop més freqüents, més duradores i més intenses?
És cert... però la culpa de tots els seus efectes no. El mes de juny les dades oficials del sistema de seguiment de mortalitat del ministeri de sanitat va atribuir 1.029 morts a Espanya a les onades de calor del mes de juny (218 a Catalunya). I les dades de l’Agència meteorològica AEMET confirma que les mitjanes de les temperatures del mes de juny van ser 3,2° superiors a les normals.
Ara filarem una mica més prim amb ajuda de la IA. Un estudi de The Lancet Planetary Health (2026) que va analitzar més de 73 milions de persones grans als EUA va trobar que les onades de calor augmenten significativament la mortalitat anual i que aquest efecte és més intens als barris amb nivells elevats de pobresa. Els autors conclouen que les onades de calor tenen impactes desproporcionats sobre les comunitats de baixos ingressos. Una revisió de 114 estudis científics, Environmental Research Letters (2025), va concloure que les persones pobres estan més exposades a la calor extrema: viuen en barris més calents i amb menys zones verdes, tenen menys capacitat d’adaptació (accés a aire condicionat, habitatges adequats, recursos econòmics, etc.).
Doncs resulta que els efectes de l’escalfament global es reparteixen de forma desigual i els que més reben són els més vulnerables, les persones grans i els més pobres. Les dades oficials no estan desagregades per municipis, i per descomptat molt menys per barris. Sospito que el nostre Barri Antic, que és oficialment el més pobre i més vulnerable des de molts punts de vista, inclòs l’habitatge, seria aquell en el qual més es necessitarien mesures d’adaptació al canvi climàtic. El juny passat vaig fer una anàlisi exhaustiva de les condicions dels espais públics del Barri Antic (arbres, ombres, bancs còmodes, fonts, refugis climàtics...) que vaig donar a conèixer a l’ajuntament i puc assegurar que les necessitats són molt més grans que les que es preveuen aplicar al Pla de Barris. La inacció pública també és un factor que explica els impactes discriminatoris del canvi climàtic entre els pobres.
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