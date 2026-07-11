Opinió | a tort i a dret
Estiu sense canyes? Au, vinga!
La manresana Claustre Ribera, de 91 anys, deia ahir a Regió7 que «de petita no teníem neveres ni aires condicionats a les cases, i tampoc aigua freda per beure. Jo vaig créixer així i hi estic acostumada». Ara té aire condicionat però no l’engega perquè li fa venir mal de coll, com a moltes altres persones; va passant amb el ventilador i la consigna de «tot tancat» fins que a la nit, poc o molt, refresca.
Una cosa s’ha de dir: aquesta setmana, a Manresa, no hi ha hagut cap matinada que no hagi proporcionat algunes hores respirables. Excepte una nit que es va quedar en 20 graus, les mínimes s’han situat en els 18 graus. Ja els agradaria aquest registre a la gent de Barcelona que han encadenat nits tòrrides, d’aquelles en les que no es baixa dels 25 graus. I a més a més, la humitat marítima. Pobra gent.
Tanca-ho tot i no surtis: és una bona recepta si te la pots administrar, però no és el cas de tothom. Hi ha persones que treballen i han d’anar amunt i avall sigui matí, migdia o tarda. Quan els registres dels termòmetres homologats anoten 41 graus (els de propaganda, amb el seu alarmisme, van més amunt) veure passar un rider, amb la caixa-motxilla a l’esquena, per l’asfalt de l’avinguda reescalfada, fa una mica d’angúnia.
Potser aquests homes poden dir el mateix que la Claustre: que hi estan acostumats. O potser no tenen cap altra opció. «Per força els pengen», diu la dita, amb una variant: «per força van en galeres». O en patinet. Abans de demanar que ens portin un litre de gelat a casa, pensem que el món es divideix entre els que dubten entre ventilador de sostre i aerotèrmia, i els que voldrien entretenir-se amb aquesta mena de dilemes.
A l’època en que es bustiaven milers de diaris per les cases, un repartidor que es trepitjava tota la ciutat, fos gener o juliol, em confessava: «m’han dit que per aguantar la calor no he de beure aigua freda sinó cafè calent, com fan al Marroc, però jo no puc, ho sento, no m’entra». Es veu que la beguda calenta fa suar i la suor, en evaporar-se, refreda l’organisme. Amb una condició: que el dia no sigui xafogós, perquè llavors la suor no s’evapora i quedes fastigosament amarat.
L’ABC de la calor que divulga la Generalitat recomana evitar el sol directe, abaixar les persianes de dia i aixecar-les de nit, ingerir molta aigua i evitar les begudes alcohòliques. La cervesa ho és. Però si no ens atipem de canyes a l’estiu, quan ho hem de fer? Per Nadal?
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