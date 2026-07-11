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Opinió | TRIBUNA

Carles Francino

Carles Francino

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El volcà Espanya

Fa dies que la terra tremola a Tenerife. Res d’estrany en una illa volcànica amb activitat sísmica recurrent, que s’ha intensificat les darreres setmanes amb desenes de microterratrèmols. És cert que el Teide va donar l’últim ensurt fa més d’un segle, però mai no se sap. De fet, Protecció Civil ha rebut avisos de l’Institut Geogràfic Nacional i fins i tot va fer, fa uns mesos, un simulacre d’emergència, tot i que els sismòlegs asseguren que no hi ha cap perill d’erupció. Sigui com sigui, el neguit entre els veïns no s’atura, alimentat, a més, per la inesperada tragèdia de Veneçuela i pel record del que va passar fa cinc anys amb el volcà de La Palma. És curiós que ni els terratrèmols ni les erupcions volcàniques es puguin predir amb exactitud, malgrat els notabilíssims avenços científics que permeten monitorar el terreny. Ara bé, sí que emeten senyals que no s’han d’ignorar.

I tot això em sembla una interessant analogia del que fa temps que passa a Espanya. Al volcà principal li vam posar el nom de polarització, però n’hi ha d’altres que expulsen lava i amenacen d’arrasar-ho tot. Hi ha el volcà de l’odi, el de la corrupció, el de la deslleialtat institucional, el del sectarisme, el de la desigualtat, el del racisme... i a l’interior de tots ells es va formant un magma d’insults, amenaces, greuges i notícies falses que fa pujar la temperatura fins a nivells més que amenaçadors. Considerar il·legítim el govern des del minut zero o qualificar de «fill de puta» el president d’aquest govern no semblen les millors maneres de refredar l’ambient. Hi ha més exemples, és clar, però alguns resulten especialment cridaners. I l’ofensiva de la (ultra)dreta per enfangar el sistema electoral, sembrant dubtes sobre la seva netedat, entra dins d’aquesta categoria. Sentir hereus entusiastes del franquisme al·ludir a un cop d’estat diferit quan parlen del vot per correu hauria de ser l’últim senyal d’alarma abans de plantar-hi cara. Perquè ningú no sap exactament quan arribarà l’erupció, però no sembla que sigui gaire lluny.

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