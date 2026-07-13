Opinió | tribuna
Diputat al Parlament pel Partit dels Socialistes de Catalunya i exalcalde de Castellgalí
Pressupostos 2026: una eina útil per al país
Catalunya ja té pressupostos. Una eina útil pels catalans i catalanes que aporten estabilitat, certeses i capacitat d’actuació en un context internacional d’incertesa. Són els pressupostos més expansius de la història de la Generalitat i permeten reforçar els serveis públics, impulsar la inversió i preparar el país per als reptes de la pròxima dècada.
L’objectiu: generar prosperitat i assegurar que arribi a tothom.
Un cop aprovats els comptes, cal valorar les certeses que aquests ofereixen a la nostra economia. A la gent. En les nostres empreses, en els nostres treballadors i treballadores, els nostres investigadors i investigadores, els nostres creadors i creadores i els nostres servidors públics.
Es tracta de 49.162 milions d’euros transformats en oportunitats reals i concretes per millorar i transformar la vida dels catalans i catalanes. Suposa un augment de 22,8% més que el darrer aprovat a l´any 2023 i representen una aposta clara per afrontar els reptes de futur de la societat catalana.
I analitzant les xifres, també hi ha una aposta clara per revertir la situació de desequilibri territorial. I és que aquest pressupost plasma un augment d’un 42% més d’aportacions econòmiques a totes les comarques de Catalunya, per exemple, un 15% més al Bages, un 60% d’augment pel Berguedà o un 90% més pel Solsonès i pel Moianès.
En general, tots els àmbits de gestió que tenen relació amb l’atenció a les persones i els serveis públics veuran augments i millores substancials. L’atenció primària sanitària rebrà uns 616 milions d’euros i es destinaran 463 milions d’euros a inversió en CAP i hospitals de Catalunya. En educació, més mestres i més ben remunerats i amb 900 places més d’escola bressol. Amb inversions en noves escoles i rehabilitació de les actuals. Amb més recursos per beques menjador i transport escolar.
I no em vull deixar que, per fi, es construiran 15 noves residències per a gent gran a Catalunya ni tampoc els ajuts que hi haurà per a l’atenció de la Infància. Tampoc els ajuts a la mobilitat que es mantindran les bonificacions a la T-Usual o la T-Jove. Tampoc la inversió de més de 1190 milions d’euros per les universitats públiques catalanes amb taxes universitàries més ajustades.
Més mossos, més bombers, més seguretat, més cultura, més llengua catalana, més pagesia amb millors regadius, més empreses amb treballadors/es més ben retribuïts, més equipaments esportius...
I, per concretar encara més... Què suposarà aquest pressupost per a les nostres comarques? Doncs també una millor conservació de les carreteres actuals. Suposen més de tres milions d’euros per l’hospital Sant Bernabé de Berga. Suposen 23,3 milions d’euros pel Col·lector de Salmorres. Suposen començar a fer realitat la C16 entre Berga i Bagà. Suposen un nou Parc de Bombers a Manresa o un nou edifici per la Regió d’Emergències a Sant Fruitós. Suposen la Central Hidroelèctrica Reversible de la Baells. Suposen inversió per l’Institut Escola de Castellterçol. Suposen una millora de 5,9 milions d’euros per la Carretera entre Navès i l’Espunyola.
En fi, són exemples concrets i útils de la millora que suposaran aquests pressupostos per tots els catalans i catalanes. I com vaig fer fa uns mesos, ara cal treballar i desplegar tot el que es planteja. Cal saber aprofitar totes les oportunitats que ens ofereix. Siguem ambiciosos i positius perquè estic segur que ens ho agrairem entre tots i totes.
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