Opinió | TRIBUNA
No tot és assetjament, però no tot s’ha d’aguantar
Hi ha coses que passen a la feina que costen d’explicar. No perquè siguin poc importants, sinó perquè no sempre tenen un nom clar.
No hi ha crits, insults ni amenaces directes. Però hi ha comentaris que es repeteixen, silencis que exclouen, mirades que intimiden, bromes amb el mateix destinatari o actituds que, dia rere dia, acaben desgastant qui les rep.
Són situacions que moltes persones viuen amb incomoditat: saben que alguna cosa no funciona, però pensen que potser exageren. O que allò «forma part de la feina».
Durant anys, aquests comportaments s’han justificat amb frases que encara sentim massa sovint: «és que ell és així», «aquí sempre s’ha treballat d’aquesta manera» o «no val la pena fer-ne un problema».
Però convé tenir clara una idea: que una conducta no encaixi jurídicament en un cas d’assetjament laboral no significa que sigui acceptable.
No tot és assetjament.
Però no tot s’ha d’aguantar.
En qualsevol empresa hi ha tensió, discrepàncies, exigència, decisions difícils i conflictes puntuals. Formar part d’un equip no vol dir estar sempre d’acord. I dirigir també implica corregir, organitzar i exigir responsabilitats.
Ara bé, una cosa és exercir l’autoritat i una altra generar un entorn que deteriora les persones.
La legislació obliga les empreses a protegir la salut de les persones treballadores. I aquesta salut no és només física, sinó també emocional i psicosocial. Això vol dir que l’organització no pot limitar-se a intervenir quan el conflicte ja ha esclatat o hi ha una denúncia formal.
Esperar que algú denunciï no sempre és la millor manera de prevenir.
A la Catalunya Central, on predominen les petites i mitjanes empreses, els comerços, les indústries i els negocis familiars, aquestes situacions poden ser encara més complexes. Les relacions són properes, tothom es coneix i fer un pas endavant sovint implica exposar-se davant de companys amb qui es comparteix el dia a dia.
Per això moltes persones callen.
No perquè no pateixin.
Sinó perquè tenen por de les conseqüències.
I, mentre ningú diu res, el malestar es cronifica.
No sempre cal començar obrint un expedient disciplinari o activant un protocol d’assetjament. Moltes vegades el primer que cal és més senzill: escoltar, detectar que alguna cosa passa i posar límits abans que determinades actituds es converteixin en una manera habitual de relacionar-se.
Això no significa convertir qualsevol desacord en un conflicte jurídic. No qualsevol mal ambient és assetjament, ni qualsevol relació difícil justifica una actuació disciplinària.
El dret no està pensat per intervenir en qualsevol incomoditat.
Però sí que ens recorda una idea essencial: quan una situació provoca por, aïllament, humiliació o desgast continuat, mirar cap a una altra banda deixa de ser una opció responsable.
Perquè el respecte no consisteix només a evitar les conductes més greus. Consisteix també a construir entorns on ningú hagi de normalitzar el menyspreu quotidià, les males formes o la sensació que treballar implica aguantar-ho tot.
I això comença molt abans que existeixi un cas d’assetjament laboral.
Comença amb la manera com ens tractem cada dia.
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