Opinió | TRIBUNA
fina riera
La IA no és el repte. El repte és governar-la
La intel·ligència artificial ja forma part de la realitat dels serveis socials. És una tecnologia que continuarà transformant la manera com treballem, ens comuniquem i accedim a la informació. .
La IA és imparable i, ben utilitzada, ens facilita la feina i dedicar més temps al que realment aporta valor: les persones. La qüestió no és si la farem servir o no, sinó amb quina finalitat la utilitzarem. La IA, com a eina, facilita la comprensió, adapta continguts a lectura fàcil, millora la comunicació o ajuda a personalitzar els suports tecnològics.
Tot plegat pot contribuir a una major autonomia de les persones que acompanyem, i ser un facilitador per als qui les acompanyen.
Però hi ha una qüestió que sovint passa desapercebuda: la vulnerabilitat també entra en una nova dimensió. Factors com la solitud no desitjada, l’aïllament social, l’analfabetisme digital o la manca de pensament crític augmenten la capacitat d’influència d’aquestes tecnologies.
Per a les persones amb discapacitat o amb necessitats de suport, aquesta realitat pot ser encara més rellevant. Sovint conviuen amb experiències de soledat, incomprensió, rebuig o manca d’oportunitats.
Davant d’això, la IA pot esdevenir un espai amable, accessible i sempre disponible; un lloc on sentir-se escoltades i compreses. Aquest és, alhora, el seu potencial i el seu risc.
La IA pot ser una eina de suport, però no pot substituir les relacions humanes. Pot facilitar la comunicació, però no reemplaçar l’amistat. Pot oferir conversa, però no construir comunitat. El pensament és humà i les decisions que afecten la vida de les persones no poden quedar en mans d’un algoritme. La tecnologia pot ajudar i aportar coneixement, però la responsabilitat és nostra.
Empoderar-nos davant la IA passa per la formació. Cal desenvolupar competències digitals, capacitat crítica i criteri per utilitzar aquestes eines de manera responsable.
La IA és imparable i el repte no és frenar-la, sinó governar-la. Per això, tan important com innovar és legislar: establir límits, responsabilitats i garanties que protegeixin les persones i la seva dignitat.
El que està en joc no és només l’ús d’una tecnologia, sinó la preservació dels drets i les llibertats que sustenten la convivència humana.
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