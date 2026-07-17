Opinió | tribuna
C-55, quatre objectius urgents a curt termini
1° Compromís del Govern de presentar l’estudi d’impacte ambiental i l’estudi informatiu 2+2 del tram enllaç autopista C-16 Castellvell fins a la C-58 al llarg del 2027.
2° Compromís del Govern de presentar l’estudi d’impacte ambiental i l’estufi informatiu 2+2 del tram C-55, de Súria a la variant C-55 Manresa a primers del 2028.
3° Compromís de Govern d’iniciar el projecte 2+2 C-55, del tram enllaç Monistrol C-58 a Abrera al llarg del 2028.
4° Compromís de Govern d’incloure el desdoblament 2+2, Súria fins a Abrera al PITC (Pla d’infraestructures Transport de Catalunya) vigència 2027-2052, al llarg del 2027.
Aquests compromisos estant orientats a poder fer un calendari, per complir la promesa d’inaugurar la primera fase Manresa/enllaç autopista Castellbell, per l’any 2030. Què la fase del tram enllaç Autopista C-16 amb la C-58, i el tram Súria amb la variant de Manresa són molt urgents, ens cal un calendari d’emergència.
Iniciar el projecte del tram C-58 a Abrera és imprescindible per donar sentit a la C-55, per resoldre a la part sud l’alta sinistralitat de la via i contribuir en el desenvolupament de les comarques Centrals de Catalunya i una relació eficient amb el Baix Llobregat, el Barcelonès sud, i les infraestructures com port de BCN i Tarragona, aeroport del Prat, universitàries i sanitàries (Hospital de Bellvitge), etc
Si volem fer front a la inèrcia paquidèrmica que exerceixen tant l’administració de la Generalitat, com la de l’estat a l’hora d’invertir en la C-55, i en les línies ferroviàries, en els últims vint-i-vuit anys, ens han deixat orfes, incomplint els encàrrecs del Parlament de Catalunya i també el mínim manteniment de línies ferroviàries com R-4 així com millorar-ne el servei (tant en temps com en freqüència), com ha quedat palès amb el desgavell de Rodalies en aquests últims anys.
Ens cal la implicació en la defensa d’aquests compromisos esmentats, les entitats socials, com la FAVM, La Plataforma no + morts a la C-55, sindicats, les entitats econòmiques com la PIMEC, la Cambra de Comerç, els partits polítics amb implantació a les comarques centrals, els Consells d’Alcaldes, Consells Comarcals i grups municipals, etc. tots empenyent, per aconseguir, l’execució de les inversions (per fases) necessàries pel desdoblament 2+2 amb prestacions d’autovia de la C-55 de Súria a Abrera, la finalització de totes les fases no hauria de superar l’horitzó del 2037. Així com les inversions per la millora de la línia R-4, que cal endreçar entre Manresa i Terrassa, i desdoblar entre Terrassa i Barcelona, està totalment col·lapsada, per poder millorar els temps, les freqüències i el pas de mercaderies i resoldre l’embut del túnel (Montcada) d’entrada a la capital (pla de Rodalies 2008/2015, en paquidèrmica espera).
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