Opinió | VEIENT-LES PASSAR
Tecnologia malaguanyada
En bones mans, un simple guix i una pissarra poden servir per alfabetitzar un país, però en mans d’un gamarús només serviran perquè hi escrigui «tonto el que lo lea» i a sobre es cregui enginyós. Els guixos i les pissarres d’abans són els ordinadors, els mòbils i les xarxes d’ara. Unes eines potentíssimes que haurien de servir per fer-nos millors però que massa sovint fan l’efecte contrari. Dissortadament, l’opulència tecnològica ha dotat d’uns mitjans de comunicació increïblement poderosos a persones que no tenen res a dir. I el que és pitjor: tampoc tenen el suficient autocontrol per saber estar callades.
Fa uns dies al Facebook d’aquest diari es preguntava als internautes «Qui t’agradaria que actués a la Festa Major de Manresa?». Era obvi que no es tractava d’una enquesta per decidir el cartell. Però era una bona oportunitat perquè la gent hi digués la seva i, de retruc, potser també perquè els organitzadors veiessin per on anaven les preferències dels manresans. La idea era bona, però els resultats van ser decebedors: moltes de les 279 respostes que encara s’hi poden llegir són un pur despropòsit. Se suposa que la intenció era que afloressin noms d’artistes factibles de dur a Manresa, però molts no ho deurien entendre i van proposar grups tan descabellats com els Rolling o tan impossibles de veure com els Beatles. En l’apartat de formacions desaparegudes també hi apareixen La Trinca, l’Orquestra Plateria, la Salseta... i dos artistes que ja no hi són, el Fary i el Manolo Escobar, citats amb un punt de sorna. També hi surten l’alcalde, el Puigdemont, l’Ayuso, l’Orriols... amb comentaris fora de lloc fets per individus que es pensen que fan gràcia. Entremig de les seves propostes estúpides, les respostes vàlides quedaven diluïdes en un mar de bajanades.
Pensar que més del 30% de la població mundial no té accés a internet i veure l’ús que en fan alguns que viuen sobrats de tecnologia, és tan trist i tan obscè com saber que hi ha gent passant gana mentre una altra llença el menjar.
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