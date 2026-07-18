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Opinió

Maria Gallofré

Maria Gallofré

Codirectora de l’escola d’idiomes MoMa New School i de MoMa Espai Cultural

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El que em fa dir la calor!

No sé si estic massa influenciada per la meva filòsofa preferida del moment, Lea Ypi i últimament ho trobo tot forassenyat per culpa d’aquest sistema tecnofeudalista en el qual estem tots immersos. O si és que he estat tres dies a la Costa Brava i m’ha cabrejat ser un país tan barat que permetem que els guiris més lúmpens intel·lectualment parlant, pixin als nostres carrers, literalment parlant. O potser és la incomprensió de veure gays and girls celebrant victòries del Mundial on només participen homes heteros capaços d’escopir una pilota per la boca i on creieu-me, no hi sou benvinguts. O també deu influir que cada dia hagi de veure els baixos de la Torre Matamala fets un fàstic. Em venen ganes d’expropiar-ne els hereus per deixats i per no respectar el barri on la seva família va decidir construir una de les cases més maques de Manresa.

La pagesa viral de Calonge va dir que havíem de viure com ho fèiem abans i tots li vam posar likes. Jo no sé si vull viure com es vivia abans, perquè, com es vivia abans?

Vaig voler saber l’opinió de la Montse i el Manel mentre anàvem a Blanes amb cotxe a buscar cales poc massificades amb una bona guingueta i tots tres dèiem que podríem tenir una vida més modesta sense problemes. Ja… I jo vaig i els deixo anar que si de cop heretés un pastissal viuria igual perquè a mi els diners em molesten! Els atacs de dignitat de la classe treballadora són fortets, no em digueu que no.

Total, que ara no sé per què escric tot això… El que volia dir és que odio el sistema neoliberal que alimento dia rere dia pujant des de l’Instagram mems de Marx amb un llacet rosa al cap per demostrar que tinc consciència de classe. Que odio aquest sistema on només els hiperrics tenen poder mentre li faig comprar al meu home a Amazon (jo m’he donat de baixa) unes pipes per la nena que no trobo enlloc i que odio el neocapitalisme perquè odio els multimilionaris que els rellisca el canvi climàtic, i per això ja quasi no compro a Zara!

Ah! I aquesta calor està traient el pitjor de mi, i per això també l’odio!

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