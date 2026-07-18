Opinió
La nena de Rajoy era negra
A Catalunya coneixem bé el verí de la simplicitat de Mariano Rajoy. «Ara el que no toca és el sarau», va dir el 2012 sobre el pacte fiscal i l’auge de l’independentisme a Catalunya. I el carrer va esclatar clamant que sí, que tocava enfrontar-se al sarau. Va afirmar el 2016 que li agradaven els catalans «perquè fan coses», en un matusser intent de reconciliació després de revifar la confrontació per arribar al govern perdut. Un any més tard, va resultar que no li agradaven tant les coses que fan els catalans i va mirar de corregir la seva incompetència amb la brutalitat policial. Prèviament hi va haver la nena. Va ser durant el primer debat electoral del 2008: «Vull que la nena que neixi a Espanya tingui una família, un habitatge i uns pares amb feina». Que rebi «una educació tan bona com la millor», que es pugui «passejar arreu del món sense complexos i que sigui una abanderada de la llibertat, de la tolerància i dels drets humans». També «vull que senti un profund orgull de ser espanyola, aquesta nació que li haurà ofert les millors oportunitats».
Fa 18 anys, la nena d’M. Rajoy va ser carn de mem, però el que no vam saber veure en aquell moment va ser el color de la seva pell. Ara ja ho sabem. La nena era blanca, blanquíssima. Perquè, si no, ni drets humans ni orgull ni oportunitats. El polític ho va deixar ben clar en el seu últim article futbolístic sobre els rivals d’Espanya en el Mundial. França «té, a més, una plantilla d’altíssim nivell. Això sí, sense francesos». Amb quatre paraules n’hi va haver prou perquè aquest home amb ànima de cunyat i que, durant sis llargs, llarguíssims anys, va governar Espanya provoqués un incident diplomàtic i, cosa que encara és pitjor, beneís les tesis racistes que volten pel món. Doncs això, els catalans fan coses i els negres no són francesos. S’entén que, per extensió, tampoc són espanyols ni europeus. «¿Creies que amb el temps els negres mutaríem a blancs?», va cantar Kery James, el reconegut raper i consciència de les banlieues, en la seva Carta a la República. Alguns continuen creient-ho.
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