Opinió | a tort i a dret
Trens tortuga contra l’atac dels ‘expats’
Hi ha consens: Manresa vol que tornin els trens semidirectes per anar a Barcelona en menys d’una hora. I viceversa: per viatjar de Barcelona a Manresa. La darrera mostra de l’ampli acord ha estat la moció aprovada pel ple municipal, per la qual s’acorda demanar a la Generalitat un «calendari òptim» per a l’establiment d’aquestes circulacions. El calendari realment òptim hagués estat no eliminar-los fa cinc anys, i com a mal menor, recuperar-los aviat, com es va prometre llavors. En lloc d’això, la consellera Sílvia Paneque els situa en la dècada 2031-2040, i ho justifica explicant no se què de Tortosa. Potser quan visita a l’Ebre excusa el mal servei dels Regionals amb alguna història sobre Manresa.
Costaria trobar algú en contra dels semidirectes i, en general, d’una intensa millora del servei de Rodalies. Ara mateix, al Bages, li seria més adient el nom de Llunyanies. Sembla de lògica i de justícia girar aquesta truita, i els usuaris estaran d’acord que a més a més de just, és necessari. Tanmateix, si ens posem per un moment la toga de l’advocat del diable, podríem arribar a qüestionar la demanda unànime que ja és un clam comarcal. Per què? Pels expats i el que estan apuntant a qui s’entretingui a escoltar-los. L’exèrcit dels expats, que són els immigrants de països rics, estudia la conquesta del Bages, i ho confessen obertament.
Ho anunciava aquest diari en la portada de l’edició d’abans d’ahir. Aquest era el titular més destacat de la portada: «Els expats ja es fixen en Manresa pel cost de viure a Barcelona». Primer subtítol: «El fre perquè els forans qualificats s’instal·lin al Bages és una mobilitat deficient». Segon subtítol: «Molts activistes i creadors de contingut culpen el col·lectiu de la gentrificació d’alguns barris i de la irrellevància del català a la capital del país». Al reportatge de la pàgina interior el periodista Xavi Moraleda recull intervencions en un xat d’expats on un usuari consulta sobre instal·lar-se a Manresa perquè Sabadell i Terrassa ja són massa cars –no cal dir Barcelona. Li responen: ««Estàs preparat per a un trajecte de 90 minuts per anar i un altre per tornar cada dia? I això, si el transport públic funciona amb normalitat». Tanmateix, «la ciutat és bonica», afirma un altre tertulià.
Volem que Manresa s’ompli de gent que, segons els crítics, encareix l’habitatge i no entén això de la llengua pròpia? Conservar unes Rodalies penoses pot ser una bona defensa. Però a quin preu?
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un incendi a la fàbrica Lipmes de Manresa obliga a confinar els veïns i el CAP Les Bases
- Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
- Prou Sal deixa la Comissió de la Mineria: «No volem convertir un desastre mediambiental en una atracció turística»
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- El cas del diabètic sense sostre irromp al ple de Manresa
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- La mare de la Noelia, la jove que va rebre l'eutanàsia, demana identificar els violadors de la seva filla: 'No volia que això quedés impune