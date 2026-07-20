Opinió | Imma Nadal
Berga ret homenatge a mossèn Josep Armengou
A la seva obra Justificació de Catalunya, mossèn Josep Armengou defensa que Catalunya és una nació amb identitat pròpia, definida per una llengua, una cultura, una manera de treballar i una mentalitat diferenciades. Hi afirma que, malgrat la persecució política, els processos d’uniformització, la immigració massiva, la desaparició de les institucions pròpies i la deserció d’una part dels mateixos catalans, la catalanitat ha sobreviscut perquè és una realitat profunda i persistent. També reivindica el caràcter europeu de Catalunya i el seu fet diferencial respecte d’Espanya. Aquestes idees presenten clares coincidències amb diversos dels eixos que avui defensa Aliança Catalana: la preservació de la identitat nacional catalana, la defensa de la llengua i la cultura pròpies, la denúncia dels processos d’assimilació i la reivindicació de Catalunya com a nació europea. És evident que ningú no pot saber quina opció política hauria escollit mossèn Armengou si visqués avui. Però, llegint la seva obra, és legítim preguntar-se quina força política s’ajustaria més al seu pensament. Personalment, considero que les seves tesis encaixen de manera molt significativa amb els plantejaments que avui defensa Aliança Catalana. El més sorprenent és que un home que va advertir dels efectes de la immigració massiva sobre la continuïtat nacional de Catalunya hagi estat homenatjat institucionalment sense que, potser, s’hagi reflexionat prou sobre el contingut del seu pensament. M’afegeixo sincerament a aquest homenatge, perquè considero mossèn Armengou un gran patriota català, un nacionalista desacomplexat i un dels intel·lectuals més rellevants del catalanisme del segle XX. Tanmateix, em faig una pregunta: si alguns de l’esquerra radical dels qui avui li han fet homenatge haguessin llegit realment la seva obra i defensés Mn. Josep avui les mateixes idees que va deixar escrites fa cinquanta anys, li haurien fet aquest mateix reconeixement? Acabo amb una frase de mossèn Josep Armengou: «No salvarem Catalunya pensant en espanyol».
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