Opinió | Montserrat Vilarmau
Mal dormir i mal comprar a Manresa
Em pregunto si quan surt publicat el nombre de víctimes d’una onada de calor es compten les persones que, procedents del carrer on fregar els 40 ja s’ha normalitzat, com succeeix a Manresa, entren en un establiment climatitzat on la temperatura és, amb molta sort, de 20 graus o menys. I sortir-ne uns minuts després amb la compra feta i rebre de nou, només travessar la porta, el mastegot d’una diferència de 20 graus, però, ep!, sense aturar-se, que cal arribar a casa com més aviat millor, sobretot si es tenen vuitanta anys i patologies prèvies, i compte amb ensopegar, que a la capital del Bages ja no queden carrers lliures d’obres. Entrar a comprar a la majoria de supermercats amb el cap cobert i jersei de màniga llarga tot l’estiu, no és suficient per a aturar l’impacte tèrmic. Un impacte que els propietaris dels comerços haurien d’evitar acollint-se a la normativa prescrita. Però a Manresa, la normativa no importa. Queda clar quan et veus obligada a esperar el torn a la cua de caixes d’un supermercat del centre de Manresa, un lloc molt concret d’on no et pots apartar si no vols perdre el torn. La marca, la mateixa amb la qual, situada en un altre punt de Manresa, fins al moment havia simpatitzat. En preguntar al 010 on havia de dirigir la meva queixa em passen a un departament on la resposta és que ells no es dediquen a controlar establiments, i que enviï una instància amb la meva reclamació. Però què em demana aquest Ajuntament, si no m’ha contestat encara la instància del passat maig, i tot just he rebut el permís d’unes obres que van finalitzar el setembre del 2025? Prefereixo esperar al fet que arribin les municipals, i els canvis que se’n derivin. En mig d’aquesta selva on sobreviu el més fort trobo a faltar més encara els petits comerços desapareguts del barri antic. Que les temperatures màximes no s’enfilaven com ho fan ara? D’acord, però si fos el cas, el propietari del negoci, que solia ser el mateix que el que atenia els clients, i no una persona que respon les queixes argumentant que ella ha de fer el que li manen, ben segur que s’hauria fet instal·lar un ventilador dels de tota la vida intuint que això de perdre clientela no s’ho podia permetre. La normativa prescriu que en llocs públics la temperatura ha d’estar entre 25° i 27°. Per tant, tothom qui en rebre queixes de la temperatura d’un local, amb aire triomfal treu d’un calaix un termòmetre que marca 20°, no està ben informat. Alerta, que no ens tanquin la boca amb una mascareta quan un refredat o coses pitjors siguin ja fets inevitables.
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