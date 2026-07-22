Opinió | tribuna
maria Eugènia Gay
40 anys de l’adhesió d’Espanya i Portugal a la UE
Fa quaranta anys, Espanya i Portugal es van adherir a la Comunitat Econòmica Europea, una decisió que va contribuir a consolidar la democràcia i a integrar els dos països en un projecte basat en la cooperació, la pau i el progrés compartit. Aquesta efemèride és una oportunitat per valorar els avenços assolits, però també per reflexionar sobre el futur de la construcció europea i sobre la necessitat d’enfortir el vincle entre la Unió Europea i la ciutadania.
Aquest debat és especialment pertinent en un context marcat per conflictes internacionals, vulneracions del dret internacional i l’auge de discursos que qüestionen els valors democràtics. Davant d’aquests reptes, Europa continua representant un espai de defensa de la democràcia, la llibertat, la igualtat, els drets humans i l’estat de dret. Uns valors que cal preservar i reforçar constantment.
Tanmateix, la solidesa del projecte europeu no depèn només de les seves institucions. També requereix que la ciutadania entengui les decisions que s’hi adopten i percebi l’impacte real de les polítiques europees en la seva vida quotidiana. Reduir la distància entre les institucions i les persones és, avui, un dels principals reptes de la Unió.
Defensar Europa no implica renunciar a l’esperit crític. Significa participar en el debat sobre quina Europa volem: una Europa compromesa amb la pau, la justícia social, la sostenibilitat, la solidaritat i els drets humans, capaç d’afrontar amb transparència qüestions tan sensibles com la seguretat o les relacions internacionals.
En aquest marc, la Diputació de Barcelona reafirma el seu compromís amb la divulgació del projecte europeu a través del centre Europe Direct Barcelona, que acollirà entre 2026 i 2030. Integrat a la xarxa oficial de 400 punts de la Comissió Europea, aquest centre actuarà com a espai de referència per informar, orientar i fomentar la participació ciutadana en els afers europeus.
La seva funció anirà més enllà de difondre informació. El centre promourà activitats divulgatives, espais de debat i iniciatives participatives per connectar institucions, entitats, món acadèmic i ciutadania. Alhora, actuarà com un canal de doble direcció: apropant Europa a les persones i traslladant a les institucions europees les inquietuds i propostes que sorgeixen des del territori.
Els municipis tindran un paper clau en aquesta missió. És en l’àmbit local on les polítiques europees es fan visibles i on es construeixen relacions de confiança. Per això, Europe Direct Barcelona desplegarà activitats arreu de la província, en col·laboració amb ajuntaments, centres educatius, biblioteques i entitats locals, garantint una presència descentralitzada i propera.
Una atenció especial es dedicarà als joves, que seran els protagonistes de l’Europa de demà. Quaranta anys després de l’adhesió d’Espanya i Portugal, Europa continua sent un projecte de futur que necessita una ciutadania informada, crítica i implicada.
Perquè Europa no es construeix només des de Brussel·les. També es construeix des dels nostres municipis, des de la participació ciutadana i des del compromís compartit amb els valors democràtics. El millor homenatge a aquests quaranta anys és continuar treballant per una Unió Europea més propera, justa, democràtica i connectada amb la ciutadania.
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