Opinió | a tort i a dret
«La roja» i la Catalunya espanyola
Ja havia lliurat l’article de dimarts quan van començar la festa madrilenya en honor a la selecció espanyola de futbol que venia de guanyar el campionat mundial. Per tant no vaig ser a temps d’expressar la sorpresa en llegir la frase «Reyes del mundo» a l’autocar i a la gran pantalla de l’escenari de la plaça de Cibeles. Si aquesta colla són els reis del món, per què van ser ells els que van anar a visitar el rei d’Espanya a la Zarzuela, una estona abans, i no al revés? Tot i que, de fet, Felip VI ja havia admès la seva inferioritat jeràrquica quan va fer mans i mànigues per ser admès entre els jugadors eufòrics al centre de l’estadi novaiorquès, amb la copa i les medalles.
Entre la nit de diumenge a tota Espanya i la tarda de dilluns a Madrid, milions d’aficionats van sortir al carrer per celebrar la gesta de «la roja», i això inclou Catalunya. No només la metropolitana: a Manresa hi va haver alegria a la Farola i botzines als carrers durant una llarga estona. Catalans amb el cor bategant i esclatant per la selecció espanyola. Gabriel Rufián va afanyar-se a piular que era per la nodrida presència de seleccionats del Barça. Error. Els carrers s’haurien omplert encara que només en fossin un o dos. A les esplanades de les pantalles gegants les samarretes i les banderes eren bàsicament espanyoles. Hi ha milions de ciutadans de Catalunya que senten com a pròpies les victòries esportives espanyoles i parlen de «selecció nacional», no de «selecció estatal». I això és així perquè més de la meitat de Catalunya és nacionalment espanyola, al marge de com s’expressi després a les urnes.
Segons el darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió, que depèn de la Generalitat, un 42,5% dels ciutadans se senten tant catalans com espanyols, i un 12,4%, només espanyols o més espanyols que catalans. La suma dels qui assumeixen normalment la pertinença hispànica, en igualtat o superioritat a la catalana, és doncs del 54,9%. Afegim-hi que un altre 25,8% se sent «més català que espanyol», el que implica una certa porció d’espanyolitat. Únicament un 17,6% se sent «només català».
Aquest és el país realment existent. Un país on 47,4% té el castellà com a llengua pròpia i un altre 7,4% el combina amb el català. Total: 54,8%. Menysprear aquesta realitat, dir que han arribat a l’espanyolitat seguint els jugadors del Barça seleccionats, és la mena d’error de percepció que condueix a decisions esbiaixades.
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