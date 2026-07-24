Opinió | tribuna
La calor no espera
Aquest estiu Catalunya torna a batre rècords. No només de temperatura, sinó també de mortalitat associada a la calor. Les previsions fetes públiques pel Departament de Salut aquest juliol apunten que aquest 2026 es podrien registrar prop del triple de defuncions atribuïbles a les altes temperatures respecte de l’estiu passat. Una dada que evidencia fins a quin punt la calor extrema ha deixat de ser una simple incomoditat estiuenca per convertir-se en una autèntica emergència de salut pública.
La calor mata. Com recorda el secretari de Salut Pública, pot agreujar malalties cardiovasculars i respiratòries, provocar deshidratacions severes, descompensar persones amb patologies cròniques i incrementar la mortalitat entre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. També afecta els infants, les dones embarassades i les persones que treballen a l’aire lliure. Per això la millor resposta és la prevenció. Les administracions tenen l’obligació de preparar-se, no quan arriba una onada de calor, sinó molt abans.
Fa exactament un any, el Ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar per unanimitat una moció presentada per Junts per la Seu per elaborar un pla municipal davant les onades de calor. Era una proposta de sentit comú que incorporava mesures concretes: ampliar els horaris dels refugis climàtics, obrir la Biblioteca Sant Agustí les tardes dels episodis de calor extrema, garantir refugis durant els caps de setmana, senyalitzar les fonts públiques, instal·lar tendals als parcs infantils, reforçar els serveis socials i adaptar els horaris dels treballadors municipals que fan la seva feina a l’exterior.
Un any després, la realitat és preocupant. Aquest estiu ja hem patit dues onades de calor i tot just estem a la tercera. Malgrat disposar d’un acord aprovat per unanimitat, la major part d’aquelles mesures continuen sense aplicar-se. Només s’ha mantingut la gratuïtat de la piscina per als col·lectius vulnerables i s’ha informat dels espais climatitzats existents, i això no és el que va aprovar el Ple.
Quan una onada de calor coincideix amb un dissabte a la tarda o un diumenge, pràcticament tots els equipaments municipals estan tancats. Els refugis climàtics no han ampliat els seus horaris, la Biblioteca continua tancant les tardes d’estiu i els caps de setmana, les fonts continuen sense senyalitzar-se, els tendals als parcs infantils no arriben i tampoc s’han reforçat els serveis socials ni adaptat els horaris dels treballadors municipals exposats al sol.
Aquí és on falla l’Ajuntament. La prevenció no s’improvisa el dia que arriba una onada de calor. Es planifica mesos abans. Exactament el que el Ple va aprovar fa un any i que, malauradament, continua sense desplegar-se.
Els protocols només tenen sentit si es tradueixen en actuacions reals. La calor no espera que l’Ajuntament acabi de redactar documents. Arriba quan arriba. I és aleshores quan la ciutadania necessita equipaments oberts, espais climatitzats accessibles i uns serveis municipals preparats.
El problema no és només l’incompliment d’una moció. És que s’ha deixat d’executar un acord aprovat per unanimitat per protegir la salut dels veïns i veïnes de la Seu d’Urgell.
Encara som a temps de corregir-ho. Les onades de calor ja formen part de la nova normalitat climàtica i no podem continuar responent-hi amb mesures improvisades o purament informatives. Cal planificar, anticipar i complir els compromisos adquirits.
Perquè la diferència entre tenir un pla que funcioni i no tenir-lo pot acabar mesurant-se en una cosa molt més important que una estadística: la salut. I, en alguns casos, també en vides.
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