Opinió | EL CROQUIS
Calorades i inversions
La càrrega és feixuga i contínua. De dia i de nit fa massa calor. L’opinió general sol ser que anys enrere no en feia tanta. Què està passant, doncs? Es tracta realment del canvi climàtic? Hi ha gent que no hi creu i assegura que fa anys també hi havia hagut dies de molta calor. Evidentment que és així, però tants com ara?, i amb temperatures tan altes i durant tants dies seguits? Els registres de les institucions meteorològiques ho posen en dubte i diuen que fins ara aquests excessos havien estat poc habituals. Per tant, alguna cosa deu haver originat aquestes alteracions meteorològiques, i en concret el nivell actual de les calorades. Segurament que en sentirem a parlar i que hi haurà explicacions tècniques que ho justifiquin. Una altra cosa serà trobar la manera efectiva d’anar aturant l’augment termomètric, que segons els experts està directament relacionat amb l’activitat humana, sobretot amb l’ús dels combustibles fòssils, com el petroli o el carbó, que sembla realment molt difícil d’eliminar. Tot plegat fa preveure que el canvi climàtic s’anirà accentuant i que no serà gens fàcil d’evitar-ne les conseqüències.
Passant a un tema completament diferent, hem de fer altra vegada referència a una qüestió que hem comentat gairebé cada any, però que torna a ser greu i significativa. El tema és repetitiu, però precisament per això cal tenir-lo ben present: la diferència notable entre les inversions que fa l’Estat a Catalunya respecte de les que fa a altres indrets i especialment a la Comunitat de Madrid. Les xifres són força espectaculars i mostren clarament quina és la preferència dels organismes estatals a l’hora de donar suport i d’invertir. Segons les dades que ha publicat fa ben pocs dies La Vanguàrdia, l’any 2025 l’Estat va invertir més del doble a Madrid que a tot Catalunya. I no és un fet estrany perquè fins ara ha estat la tònica habitual. Com pot ser que d’aquesta qüestió se’n parli ben poc i que no hagi aixecat des de fa temps onades de protesta contundents?
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