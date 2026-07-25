Opinió | Lletres de canvi
Quan la música també fa créixer un territori
He tingut l’oportunitat de gaudir dels concerts del Festival Camins a Manresa; compartint una bona estona amics, passejant pel recinte i deixant-me portar per aquell ambient que només la música és capaç de crear.
I mentre gaudia dels concerts, no podia evitar pensar que iniciatives com aquesta són molt més que una proposta cultural. Són una oportunitat per projectar i enfortir tot un territori.
L’estiu és sinònim de festivals. Arreu del país, pobles i ciutats s’omplen de música, cultura i persones que busquen gaudir d’una experiència compartida. Els festivals són també una eina de desenvolupament econòmic, de projecció territorial i de generació d’oportunitats. Darrere de cada festival hi ha hotels, restaurants, empreses de serveis, proveïdors, tècnics, comerços i molts professionals que es beneficien directament de l’activitat que es genera. La cultura també crea riquesa, ocupació i activitat econòmica.
Aquesta realitat és especialment important en territoris com la Catalunya Central. Durant molts anys hem vist com les grans propostes culturals i musicals es concentraven a la costa o a les grans capitals. Per això, quan neix un projecte amb ambició al nostre territori, no només hem de celebrar-ne la qualitat artística, sinó també la seva capacitat d’atreure visitants, generar activitat i reforçar la nostra economia.
El Festival Camins, que acaba de celebrar la seva primera edició a Manresa, n’és un magnífic exemple. Proposta que combina música, gastronomia, patrimoni, producte local i una experiència pensada perquè el visitant visqui la ciutat. És una nova porta d’entrada perquè moltes persones descobreixin la Catalunya Central i tot el que pot oferir.
Aquest és precisament el valor diferencial que hem de saber potenciar. Avui el turisme busca experiències. Busca autenticitat, proximitat i qualitat. I la Catalunya Central té tots els ingredients per convertir-se en un destí atractiu: un patrimoni excepcional, una gastronomia de primer nivell, un entorn natural privilegiat i un teixit empresarial compromès.
Hi ha també un retorn que sovint passa desapercebut i que és igual d’important. Festivals com el Camins també reforcen l’autoestima col·lectiva. Ens ajuden a creure’ns més el nostre territori, a deixar de pensar que les grans iniciatives sempre han de passar en altres llocs i a demostrar-nos que la Catalunya Central també pot impulsar propostes culturals de primer nivell. Quan un projecte d’aquestes característiques té èxit, no només atrau visitants, sinó que també fa créixer l’orgull de pertinença dels qui hi vivim. Aquesta confiança en nosaltres mateixos és imprescindible per continuar generant oportunitats, atraure talent i construir un territori amb ambició.
La competitivitat d’un territori també depèn de la seva capacitat per atraure talent, retenir persones, generar activitat i oferir qualitat de vida. I la cultura hi juga un paper fonamental.
Després d’haver viscut aquests dies el Festival Camins, tinc encara més clar que invertir en cultura és també invertir en territori. Perquè, més enllà dels escenaris, iniciatives com aquesta contribueixen a fer créixer la nostra economia, reforcen la identitat i l’orgull de pertinença, ens ajuden a creure’ns encara més les possibilitats de la Catalunya Central i projecten el nostre territori allà on es mereix ser. Quan un territori és capaç de generar cultura, atraure talent i emocionar les persones, també està construint futur.
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