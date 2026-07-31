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Opinió | A fi de bé

Antoni Biarnés

Antoni Biarnés

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Periodisme de KM 0

Un recent informe del CAC ha advertit que la majoria de comarques catalanes reben poca atenció per part de les ràdios i televisions nacionals. Concretament, la Catalunya Central -comptant l’Osona- va representar un 4,5% del total de notícies que es varen difondre al Principat l’any passat. És clar que això té relació amb la població que resideix als nostres municipis: un 5,2% del total de Catalunya. Però també hi té a veure el barcelona-centrisme que impera als grans mitjans: la capital s’enduu la meitat de les peces informatives. La gent de l’interior, doncs, interessem poc, i encara resulta que moltes vegades som notícia per desgràcies.

Afortunadament, aquells que habitem al cor del país disposem de mitjans de comunicació propis per a informar-nos de les nostres coses. Entre ells destaca aquest diari. Precisament tenia curiositat per saber de què sol parlar el Regió7 a l’estiu, de manera que he fet un petit estudi sobre el tipus de notícies que s’han publicat en aquest periòdic els darrers anys entre els mesos de juny i setembre.

Conclusions? Els grans protagonistes els darrers anys sempre han estat la calor, la sequera i els incendis. Altres informacions fixes de l’estiu han estat les referents a les festes i la cultura. A banda, el Regió7 també s’ha fet ressò de successos i incidències, i ha cantat les virtuts de les atraccions turístiques locals.

Però sobretot allò que caracteriza i diferencia a la premsa local és que para atenció a les nostres microhistòries, que en realitat són la Història de veritat, i ens les expliquen donant-los un context i una interpretació informada. Això permet crear un «nosaltres» compartit, que és la base de la cohesió social. I aquest és també el secret que fa que els medias locals siguin líders en els seus territoris de referència.

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