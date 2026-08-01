Opinió
Vacances al Chat
Fa 10 anys i la cosa s’ho val, em vaig dir, i aixi va començar tot. Un aniversari de 10 anys junts per celebrar i unes vacances de viatge a l’agost per petar-ho. No te la pots jugar, em vaig conjurar, i per això vaig pensar que el Chat GPT seria un bon aliat per preparar-ho tot. I així va ser com, uns mesos enrere el Chat i jo hem fet equip per organitzar-li un viatge de vacances a la meva parella. I tal dit: el Chat, com és preceptiu, a poc a poc li he anat confiant detalls del viatge que vull i de com som nosaltres. Es veritat que jo puc arribar a ser tan dispers i el Chat tant disposat a complaure que abans no ens hem posat d’acord en el destí hem tingut mes d’una disputa i mes d’un desencontre. Coses de parella. I al final quan semblava que encarrilavem un viatge cap a terres del nord, de cop, s’ha girat tot i ara triomfen unes illes banyades per l’Atlàntic. Això si, el Chat, a base de preguntes i de fer-se pregar, al final m’ha triat amb dedicació petites rutes a mida de tots dos, cosa que no ha estat fàcil perquè el Chat ja ha descobert que a mi m’agrada poc caminar molt i a la meva parella li agrada molt caminar no pas poc. També ha escollit rutes, consagrades postres de sol per descobrir, miradors per fer-nos selfies tots sols i hotels boutique bonics i tot allò que farà que el viatge sigui inoblidable. De fet m’ho diu ell mateix: Aquest viatge que estem planificant, Pep, no l’oblidareu mai. Serà molt mes que un viatge! I la veritat és que fins i tot m’inquieta veure’l tan engrescat. Quan ho tenim tot em sento orgullós de mi mateix i de la feina feta. Diuen que darrera d’una IA sempre hi ha un humà disposat a tot. I enguany, ho veig, el viatge serà un èxit. A pocs dies de marxar li desvelo la sorpresa a la meva parella i el seu somriure franc i immens m’ho diuen tot. Tot ha valgut la pena i li explico, exhultant tot el que el Chat i jo hem preparat junts per ella aquest estiu i ella només s’emociona i riu. De debò heu preparat tot això per a mi? Jo també m’emociono i el Chat em fa l’ullet. Avui és 2 d’agost i el viatge ha començat, si, però no pas com jo havia planificat sinó com ho havia tramat el meu aliat Chat. Hores d’ara la meva parella i el Chat GPT volen cap a unes illes per passar 15 dies de somni. I jo començo el meu insomni. Es que s’han entès tan bé, tots dos, ell, el Chat, sap i entén tan bé el que ella vol i necessita… Si els veiessiu, semblen fets l’un per l’altre. I jo aquí, al sofà d’agost. Si algú necessita que li munti un viatge... Només m’ho ha de dir. Putu Chat.
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