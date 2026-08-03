Opinió | Tribuna
Biòleg, micòleg i postgraduat en gestió de recursos naturals i creació de models en ecologia
Rèplica a Salvador Salat
Arran de la rèplica de l’enginyer Salvador Salat al meu escrit a Tribuna sobre la planta de biogàs de Moià, cal posar de manifest que la sàtira i l’atac personal no poden substituir mai el rigor científic. Intentar ridiculitzar els arguments basats en l’estudi d’Olzak utilitzant escenes dels Monty Python i la metàfora del «didalet de cervesa en una piscina» no és ciència; és una cortina de fum per desviar l’atenció dels riscos reals que amenacen el nostre territori.
El senyor Salat signa com a veu neutral, però omet un detall transcendental per a la transparència de la qual tant presumeix: la seva vinculació directa com a enginyer tècnic d’un clúster bioenergètic. Defensar un projecte des d’un evident conflicte d’interessos econòmics i corporatius resta tota la credibilitat a la seva suposada objectivitat.
Els meus arguments són científics; les omissions de Salat, en canvi, són alarmants: Destrucció del futur complex biomèdic de Masia Tero: Cap regulació o agència internacional de bioseguretat permetria l’homologació de laboratoris d’alta recerca mèdica a tocar d’una macroplanta de tractament de dejeccions i residus orgànics. L’enginyeria de l’asfalt de Salat pretén hipotecar un model econòmic net, científic i d’alt valor afegit per a Moià.
El perill real dels bioaerosols: Minimitzar les emissions a l’aire amb analogies simplistes ignora la dispersió de micropartícules, fongs i patògens en suspensió que afectaran directament la salut respiratòria de la població de Moià, especialment sota condicions d’inversió tèrmica.
La gestió del digestat: L’article de Salat passa de puntetes sobre el destí final de les tones de residus líquids i sòlids resultants de la digestió, els quals acabaran saturant encara més de nitrats i pudors els camps i aqüífers de la comarca.
Infracció del concepte One Health: La salut humana, animal i ambiental estan connectades. Concentrar residus ramaders industrials en una instal·lació d’aquestes dimensions és una amenaça directa per a aquest equilibri sanitari
global. És profundament cínic utilitzar el lema «La informació ens fa lliures» per acabar desqualificant la crítica veïnal amb burles i amenaces de «lapidació» intel·lectual.
La llibertat d’informació exigeix presentar projectes executius reals i audites, no propaganda corporativa disfressada de lliçó tècnica.
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
- La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- Alerta per l'arribada d'un episodi de ruixats que afectaran la Catalunya central a partir d'aquest dilluns a la tarda
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar