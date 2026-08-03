Opinió | Tribuna
Ull als trams soterrats de les noves carreteres, vora riu
Darrerament, s'ha parlat de fer algun tram soterrat de les noves carreteres, prop d'alguns dels nostres rius. És ben clar que s'han de donar solucions al tràfic creixent per les nostres carreteres; tot i que la millor solució seria el reforç i planificació adequada de les alternatives del transport públic.
Així i tot, des de fa temps, s'estan buscant solucions per tal de millorar la circulació de la carretera C-55. De vegades es parla de solucions de fer trams o la totalitat del recorregut, amb fórmules de 2+2 o de 2+1. Ara, en aquest escrit, no entrarem en aquesta temàtica, de la qual ja es parla sovint.
Sols ens centrarem en temàtiques que a nosaltres com a geòlegs, compromesos amb el territori ens preocupa. Som mínimament coneixedors del nostre territori, ja que mai es coneix prou, com va dir Sèneca en un altre context i situació, però que ens apliquem a nosaltres i aquí.
En un altre escrit, fa uns mesos, ja vam parlar del temor que teníem (i que tenim), en el cas de fer un voladís per sobre del Cardener entre la Balma de Castellgalí i més amunt dels comtals. Aigües avall de l'aiguabarreig de la Riera de Rajadell i al bell mig de la junta d'aigües de la Riera de Guardiola – Cornet. I tenim la por d'una possible DANA a la taula de Calaf, per on neixen les dues rieres, tributàries del Cardener, pels indrets del presumible voladís, si s'arribés a fer. Ja dèiem aleshores, que les conseqüències podrien ser catastròfiques.
Però darrerament, hem sentit a dir que algun dels trams es vol fer soterrat, però prop del riu. No hi ha cap problema en soterrar trams dels vials. Però sí que pot haver-los als soterraments són propers als rius. Hem sentit parlar i desitgem que sigui un error d'informació, que es volia soterrar a C-55, pels voltants de Castellgalí, per on discorre a tocar del Cardener. Tanmateix, hem sentit a dir, que es vol fer un soterrament similar, pels voltants de Monistrol de Montserrat, en aquest cas a tocar del Llobregat. Què passarà quan hi hagi alguna crescuda d'algun d'aquests rius? Algú, dirà que les estadístiques registren pocs episodis. Sí, però ara estem en uns moments de clima canviant, el que dona conseqüentment a dir que les estadístiques estaran aviat desfasades.
Algú, ens ha comentat, que si s'inunden els vials soterrats, començaran a funcionar les bombes extractores d'aigua. Cert. Però, per desgràcia, ja sabem que els temporals, molt sovint porten avaries a la xarxa elèctrica. Que passarà si hi ha inundació i no funcionen les bombes extractores per fallada elèctrica. Millor és no pensar-ho, però millor és prescindir dels soterraments viaris.
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