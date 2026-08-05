Opinió | Jaume Esquius Jofré
Agraïment
Ara que marxem a viure a una altra població i hem d’abandonar el centre, enviem aquest escrit d’agraïmet a l’Escola Bressol “El Xiulet” de Sant Joan de Vilatorrada. L’organització general del centre, l’estat de les instal·lacions, la comunicació amb les famílies… Tot plegat ha estat fantàstic.
Volem ressaltar especialment la professionalitat de les educadores, concretament l’Alba i la Laura, que tenen un tracte amb la canalla excel·lent i ens atrevim a dir que és vocacional, es nota que gaudeixen de la seva feina i de fer-la ben feta. Un molt bon procés d’acollida, uns informes de seguiment diaris molt acurats i útils per les famílies i el programa d’activitats que han gaudit els alumnes ens permetem qualificar la seva tasca d’excel·lent.
Tot plegat ha fet més fàcil haver d’allunyar-nos unes hores dels nostres petits, ja que a més de la confiança que les educadores s’han guanyat des del primer dia, els nens s’han sentit acollits, còmodes i hem notat que el seu progrés ha estat molt ben acompanyat en tot moment.
En un escrit d’agraïment no hi hauria d’haver cap crítica, però no podem obviar la gasiveria de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada tant en temes salarials com en proporcionar, per exemple, sistemes de refrigeració per pal·liar l’excessiva calor. Malgrat els professionals, l’educació continua sent vista per l’administració només com una despesa. Ànims a l’equip pedagògic i a la Comunitat Educativa de l’escola, ens hi hem sentit molt bé. Moltes gràcies.
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