Opinió
La frontera del ridícul
Enyoro l’estiu del 24 quan tot el feed del meu Instagram era verd i havies de triar ser brat o demeure (very mindful). També, el del 25 quan tot mem com cal s’acompanyava del “nothing beats a jet2 holiday”. De moment, aquest estiu entre molta Odissea i molt home aranya; IG està sent força avorrit. Influencers opinant més del compte, d’altres renyant-les des d’una talaia intel·lectualoide que esgarrifa. O sigui, el vídeo de la Pija o de la Quinqui (la noia) esbroncant la Goico és d’espectacle vergonyós. O els de tota la comunitat negra influenciadora alliçonant la Blanca Pombo pel sorteig d’un voluntariat a Uganda (s’ha de ser cafre) amb fotos de menors africans (els tapava la cara, això sí), també se’m fan bola.
En fi, si la cagues a Internet sempre tindràs gent súper llesta pujant un vídeo a hora punta, posant tonet de superioritat moral, dient-nos que no ens podem escoltar tothom que tingui seguidors, perquè són idiotes i ells, no.
Ens encanta castigar, i si no que li demanin a l’altra Pombo, quan va i se li ocorre dir que llegir no et fa millor persona. Tampoc no anava tan mal encaminada, penso. Què deuen llegir Meloni o Sílvia Orriols?
Entra tanta invasió i tant patriotisme barat, no sé si s’està parlant prou d’aquesta crisi humanitària. El Mediterrani té espai de sobres per albergar més cadàvers, però el que no ens podem permetre és convertir-nos nosaltres mateixos en carronyaires, despersonalitzant les identitats de cada persona que vol travessar una frontera.
De debò, pensem que la gent d’extrema dreta resoldrà el problema de la immigració a cops de bastó? Un problema tan profund, tan històric i amb tantes particularitats té solucions que caben en un tuit o en un reel?
“Per sort”, IG t’ofereix un contingut esbiaixat, seguint-te molt el rotllo, i a mi m’està esperançant veure els vídeos dels ceutins fent fora dels seus carrers les rates encaputxades de Núcleo Nacional i escridassant Vito Quiles o l’Alvise Pérez.
Tant de bo passés aquí el mateix amb els creadors de contingut aliancers quan es decideixin a gravar un vídeo pestilent dels seus a la plaça Sant Domènec.
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