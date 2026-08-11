Opinió | a tort i a dret
La religió de l’eclipsi
A Catalunya hi ha dues menes de persones: les que perden el seny i el cul per l’eclipsi i les que no. Les primeres s’han apoderat de l’agenda informativa. Avui hi ha tanta expectació pel fenomen astronòmic com el mes passat per la final del Mundial de Futbol que va jugar mig Barça. Amb una gran diferència: abans de començar el partit la incògnita sobre el resultat era total, i fins que l’àrbitre no va xiular el final ningú no va estar segur de res. En canvi l’eclipsi és d’una previsibilitat absoluta. Tothom sap què és, com funciona, en què consisteix, que s’hi veu i que s’hi deixa de veure. La incertesa és propera a zero; només la meteorologia és capaç d’introduir un cert neguit que minva a cada telenotícies.
Gràcies al bombardeig informatiu molts dels que no en tenien ni idea han gaudit l’ocasió d’aprendre com els eclipsis han interferit en guerres i han alterat la història, o el fet que van salvar la vida de Hank Morgan, el ianqui del segle XIX perdut a la cort del rei Artús segons Mark Twain, i de Tintin, Haddock i Tornasol a punt de cremar a la pira d’El temple del sol, d’Hergé. Gràcies, Sol, gràcies, Lluna, gràcies, òrbites concertades!
Els catalans que es neguen a cedir la seva capacitat de raciocini a la febrada no saben on amagar-se, però es consola la certesa que serà breu. Dimecres, passat el gran moment, centenars de milers, potser milions, de catalans es faran la mateixa pregunta: sí, ja l’hem vist, i què? Arribaran a casa, posaran la tele i allà contemplaran l’ocultació a tota pantalla amb una mida i un detall impossibles de copsar en viu i en directe, perquè el diàmetre aparent del sol és la meitat del dit petit amb el braç estirat i la imatge que veurem des del sofà en alta resolució procedirà d’un bon teleobjectiu, o d’un telescopi. Tant se val: hauran participat en una gran cerimònia col·lectiva, i això estimula no se quantes hormones de la satisfacció. Tots junts dient: Oh, es fa fosc! Oh, s’ha fet de nit! Oh, torna a fer-se clar! I els de les ulleres comentant la dimensió de la mossegada. No em diran que no s’assembla a una celebració religiosa, que ofereix com a principal recompensa el fet mateix d’haver-hi participat, un «jo hi era» de màxima ingenuïtat. Res de tot això no motiva els indiferents, perquè en una societat de pensament més o menys lliure tota religió de masses anima l’aparició dels ateus actius, que la neguen i la desqualifiquen, i dels agnòstics, definits per algú com uns ateus que no volen ofendre.
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