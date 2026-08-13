Opinió | tribuna
L’eclipsi, molt més que un minut i mig
Dotze d’agost de dos mil vint-i-sis, 19.33h: dia D, hora H de l’eclipsi total de sol. En alguns llocs, la Lluna va ocultar parcialment la nostra estrella, durant un parell d’hores. En altres, va fer-ho totalment, durant un minut i mig aproximadament. Va ser un esdeveniment singular, que va causar molta expectació. Milers de persones van mobilitzar-se empeses per l’expectativa generada als mitjans i a les xarxes socials, en els darrers mesos. Molts van viure’l com un espectacle massiu, obert i per a tots els públics que la natura ens oferia gratuïtament. Tanmateix, per als amants de l’astronomia i en especial de l’astrofotografia, un eclipsi és molt més.
Un eclipsi és preparació, molta preparació: dies, mesos, algun any i tot! Són un munt d’hores de recerca per identificar una bona ubicació (gràcies a Google Earth!), amb bona visibilitat, accessible amb el cotxe, amb una estadística meteorològica favorable i prou lloc per instal·lar-hi telescopis, trípodes i càmeres.
Un eclipsi és emoció. És una barreja d’expectació, nervis i il·lusió. És el compte enrere dels darrers dies, quan ja s’acosta; de les hores, en llevar-te en la data clau; dels minuts i segons, quan la cosa ja és imminent. És el neguit per la meteorologia, perquè no s’espatlli en el moment clau. És la consciència d’viure un moment especial.
Un eclipsi és compartir. És viure l’experiència amb persones que estimes o amb d’altres amb qui l’atzar t’ha fet coincidir en un temps i un lloc concret. És una bona ocasió per introduir l’astronomia a la llista de temes de conversa. Per als friquis de l’astrofotografia, també és compartir coneixement, trucs, recursos i tecnologia. És felicitar-te quan aconsegueixes «la foto» i gestionar la decepció quan no has encertat els paràmetres. Quan la Lluna tapa completament el Sol, la temperatura baixa i una ombra particular ho cobreix tot. És un instant únic que millora viscut en companyia. Tot i ser un fenomen ben natural, té una innegable no-sé-què de màgia. Aleshores agraeixes tenir algú al costat, conegut o no, a qui dir-li «Que bonic que és!».
Finalment, un eclipsi és, també, esperar el següent. Fins i tot els que no són aficionats a l’astronomia, després d’una vivència tan excepcional, queden amb ganes de tornar-hi, de repetir. No sempre és fàcil, però. Un eclipsi total de sol no és una raresa. De fet, a la Terra, n’hi ha un cada divuit mesos, de mitjana. Amb tot, el que sí que és inusual és que es repeteixi al mateix lloc en un lapse curt de temps. Gaudir-ne a prop de casa és un privilegi que només passa tant en tant. A Catalunya, ens ha tocat aquest estiu. El pròxim, l’esperem el 4 de setembre de 2106!
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