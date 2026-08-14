Opinió | tribuna
Biòleg, micòleg i postgraduat en gestió de recursos naturals i creació de models en ecologia
A Moià: Biomedicina o blanqueig d'escorxador?
Ens venen un «complex biomèdic» a Moià. Paraules que sonen a futur. Però la normativa GMP (Good Manufacturing Practices), FDA (Food and Drug Administration), no sustenta el projecte.
Ho he compartit amb la Dra. Maria dels Àngels Calvo, referent internacional en salut pública, ha promogut l’enfocament “One Health”. Membre del Consell Científic Assessor del Govern d’Espanya en matèria de COVID i investigadora del CSIC.
La conclusió és clara: «Cap auditor de la FDA acceptarà un disseny on la seguretat de pacients humans depengui del fet que un filtre de carbó no se saturi amb els gasos d’una planta de biogàs veïna. El risc és inacceptable».
1. Els sacrificis sí que augmentaran: Per fer heparina d’ús humà necessites porcs SPF (Specific Pathogen Free o lliures de patògens específics). La normativa BPF (Bones Pràctiques de Fabricació) obliga a sacrificar i extreure in situ en estèril. No pots portar la mucosa en camió. Conclusió: Més porcs SPF, vol dirmés sacrificis a Moià.
2. El biogàs ho tomba tot: Un laboratori farmacèutic és una bombolla: aire HEPA (és un filtre d’aire d’alta eficiència de retenció de partícules i bacteris). Així ho exigeix l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Al complex hi ha una planta de biogàs. Bioaerosols, fongs, i camions de purins. Amb un biogàs al costat, l’auditor de la FDA tanca la planta. Cap farmacèutica comprarà l’heparina.
3. Vàlvules i còrnies: és cirurgia. Això ho fan Bancs de Teixits en sales blanques. Regulats l’Organización Nacional de Transplantes, i el Real Decreto 9/2014. Un escorxador té Salmonella, pols i sang. La seva càrrega microbiana invalida qualsevol teixit per al cor o l’ull. Quin Banc de Teixits firmarà aquí? Cap.
4. L’aigua que no tenim: Un porc SPF gasta el doble o el triple d’aigua per neteges extremes i desinfecció contínua. I necessiten aigua gairebé farmacèutica. En sequera, l’ACA (Agència Catalana de l’aigua), difícilment donarà cabals nous per això. Seria hipotecar el futur del cicle hidrològic del Moianès.
5. Una milionada sense xarxa: 7 anys per validar amb l’AEMPS, 7 anys facturant zero. Cap fons inverteix sense contractes firmats amb Edwards (Líder mundial en la ciència de les vàlvules cardíaques) o Medtronic (és una de les companyies més grans del món en tecnologia sanitària). Sense client, el projecte fa fallida abans d’arribar. Utilitzar «biomedicina» per justificar ampliar l’escorxador és manipulació.
Demanem respostes: Quants porcs SPF més? Com passaran l’auditoria amb el biogàs al costat? Qui els comprarà el producte? Si no hi ha resposta, no és ciència. És creixement pur i dur.
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