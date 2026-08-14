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Opinió | DE TOT PLEGAT

Joan Roma i Cunill

Joan Roma i Cunill

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Qui diria no?

Quan ets alcalde somies en poder atreure alguna indústria potent, neta, innovadora i que encaixi en el paisatge, en el territori, i si a més afavoreix el medi ambient o la lluita contra el canvi climàtic, millor que millor. D’aquí el gran interès pel projecte d’una central hidroelèctrica reversible, a la Baells. Projecte de la mà de l’empresa Verbund i E.Storagy, a les quals s’hi ha afegit la Generalitat, La seva implantació afecta els municipis de Cercs, La Nou i Vilada.

Dono les grans xifres: 400 milions, d’inversió total del projecte. 12 M en impost de construccions (ICIO), 600.000 en impostos cada any i 400.000 de fons pel desenvolupament dels municipis. Durant la construcció: 500 llocs de treball directes, 1.200 indirectes, i 30 de permanents quan entri en servei.

Però atenció a les compensacions previstes per als 3 municipis: Cercs, La Nou i Vilada. Un 40% de descompte en la factura de la llum, a tots els empadronats, en aquests tres pobles. A més, 45 beques anuals de 3.000 euros per continuar estudis homologats, a raó de 30 a Cercs, 5 a La Nou, i 10 a Vilada. Un professor de reforç, 4 hores a la setmana, per a La Nou i Vilada, i ampliació oferta classes d’anglès, a Cercs.

A més, suport tècnic i econòmic per al desmantellament de l’antiga central de Cercs. A Vilada, restauració de pisos per a convertir-los en pisos socials per al poble. Durant les obres, acolliran treballadors de la central. També a Vilada, instal·lació d’un heliport, millora de voreres/calçada del carrer Teodor Miralles, transport gratuït d’anada i tornada a Berga, i contractació d’un treballador familiar que acompanyi a les persones grans. A La Nou, asfaltatge dels carrers del nucli urbà, transport gratuït cada dia de la setmana, millora del sistema de captació de l’aigua del poble, i construcció d’un Mirador de la Baells.

En els tres pobles, i en el conjunt de la comarca es proposa formació i cursos, per a preparar futurs treballadors de la Central. També hi haurà una borsa preferent de personal qualificat que tindrà prioritat per aconseguir un lloc de treball. I les empreses locals tindran preferència per abastir les necessitats de la Central. A grans trets, aquests són els beneficis i compensacions per la implantació d’un projecte realment estratègic per a la comarca i el país. D’aquí que hagi entrat per aquesta via, en l’àmbit estatal (RD 7/2026).

Francament, aquest hauria estat un dels projectes somiats quan era alcalde, i per això el defenso, ara que no ho soc. No puc entendre com tot un seguit d’alcaldes de la comarca, varen dir, no, o es van abstenir i l’increïble silenci del Consell Comarcal. Encara més difícil és entendre els 126 que varen votar no, a Vilada i els 72 que ho varen fer a La Nou. Tenint clar tots plegats, que el projecte tirarà endavant, per ser d’interès general, a escala de Catalunya i Espanya, o potser per això no calia fer grans valoracions i debats?

En fi, que cadascú valori i pensi què hauria fet davant una proposta com aquesta. Cercs, ho va tenir clar de bon principi. I si algú té algun dubte sobre com funciona una central com aquesta, té a la seva disposició un web per informar-se’n.

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