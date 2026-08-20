Opinió | tribuna
Donar seguretat és defensar la vida quotidiana
La seguretat és una d’aquelles qüestions de les quals sovint només parlem quan alguna cosa falla: quan hi ha un robatori, quan l’incivisme altera el descans dels veïns o quan algú deixa de sentir-se tranquil caminant pel seu carrer a determinada hora.
Però la seguretat s’ha d’abordar abans que els problemes passin o es cronifiquin. Perquè donar seguretat és, sobretot, defensar la vida quotidiana. És poder tornar tranquil a casa, trobar els carrers ben il·luminats, saber que la Policia Municipal té els recursos necessaris i tenir unes normes de convivència clares i respectades per tothom.
I això no és alarmisme. És prevenció, responsabilitat i cuidar la Seu i Castellciutat.
Fa mesos, des de Junts per la Seu vam posar sobre la taula una bateria de propostes perquè consideràvem que calia una resposta més decidida en matèria de seguretat i convivència. Ho vam fer escoltant la preocupació de veïns i comerciants i entenent que l’Ajuntament tenia marge de millora.
Algunes d’aquelles propostes no van ser ateses aleshores. Però quan vam negociar els pressupostos municipals del 2026 vam tornar a situar la seguretat entre les nostres prioritats. I vam ser clars: calia passar de les paraules als fets.
Avui podem començar a dir que algunes coses es mouen.
Aquesta setmana, l’Ajuntament ha aprovat treure a concurs la instal·lació de noves càmeres de lectura de matrícules als accessos de la ciutat, una de les mesures que Junts per la Seu vam incorporar a l’acord pressupostari. No és cap solució màgica —en seguretat no n’hi ha—, però sí una nova eina per millorar la prevenció, controlar els vehicles que entren i surten de la ciutat i facilitar la resposta policial davant de determinats fets delictius.
I no és una mesura aïllada. Aquest juliol hem aprovat finalment una Ordenança Municipal de Civisme, que feia temps que reclamàvem, per establir unes regles de convivència més clares, prevenir conductes incíviques i protegir el descans dels veïns. També s’ha iniciat el procés per reforçar i estabilitzar la plantilla de la Policia Municipal. Perquè podem aprovar ordenances i instal·lar tecnologia, però al final necessitem persones: agents al carrer, amb recursos i capacitat d’actuació.
També hem acordat un pla de millora de la il·luminació nocturna en diferents punts de la ciutat. La llum també és seguretat: millora la percepció de tranquil·litat, facilita la convivència i ajuda a prevenir determinades conductes.
I hem posat en marxa les comissions municipals de seguretat. A la propera del setembre ja s’incorporaran també entitats i associacions, tal com vam reclamar. Perquè una bona política de seguretat necessita escoltar, compartir informació i avaluar què funciona i què cal corregir.
Càmeres, més efectius, normes de civisme, il·luminació, prevenció i seguiment. No hi ha una única mesura que resolgui tots els problemes. La seguretat és la suma de moltes actuacions i, sobretot, de constància.
Per això no ens conformarem amb anunciar mesures. Ara que l’Ajuntament disposa de més eines, cal aplicar-les amb determinació i aconseguir que els resultats es notin al carrer, especialment durant les hores nocturnes. Aquest és el següent repte i on continuarem sent exigents.
Perquè aquesta és la nostra manera d’entendre l’oposició. Junts per la Seu som el principal grup de l’oposició i la nostra feina és fiscalitzar el govern i assenyalar allò que no funciona. Però entenem la nostra responsabilitat també amb propostes i la recerca d’acord que millorin la vida dels nostres veïns.
Volem ser una oposició útil.
Això significa proposar alternatives, negociar quan podem aconseguir coses bones per a la Seu i Castellciutat, arribar a acords quan permeten avançar i, sobretot, fer-ne seguiment i exigir que es compleixin.
L’acord dels pressupostos del 2026 no és un xec en blanc al govern municipal. És un acord amb compromisos concrets. Les càmeres de lectura de matrícules, l’ordenança de civisme, el reforç policial, les comissions de seguretat i la millora de la il·luminació en són alguns exemples. Encara en queden altres pendents i hi continuarem empenyent.
Perquè la política municipal hauria de servir precisament per això: convertir les preocupacions de la gent en propostes, les propostes en decisions i les decisions en millores que es notin en el dia a dia.
Aquesta és la nostra manera de treballar: proposar, aconseguir i fer complir. Per cuidar millor la Seu i Castellciutat.
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