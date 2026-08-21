Opinió | cop d’aire
Festes i canvi climàtic, necessitat d’adaptació
L’entitat Xàldiga Taller de Festes ha posat sobre la taula la possibilitat de recuperar el que durant anys va ser un dels actes identificatius de l’arrencada de la festa major de Manresa: el Correaigua. Fa set anys que es va celebrar l’últim, en un primer moment per la pandèmia de la Covid-19 que ho va capgirar tot, però posteriorment per un context de sequera que el feia inviable ateses les mesures decretades. Tot i que la situació actual, pel que fa estrictament a la sequera, no té res a veure amb el que es va viure fa un parell d’anys, tothom té clar que el context d’emergència climàtica el fa èticament irrecuperable en el format que tenia. És un exemple més de com el canvi climàtic, sintetitzat sobretot en augment de temperatura i reducció del règim de pluges, està agafant tal dimensió que fins i tot afecta aspectes que a priori semblaven tan allunyades de les seves urpes com són les tradicions i les manifestacions festives. Però en els últims anys i mesos n’hem tingut nombroses evidències. Regió7 es feia ressò a mitjan de juliol de com les altes temperatures registrades al llarg d’aquest estiu, i ja des de l’inici d’aquell mes, havia capgirat l’agenda de no pas pocs programes, incidint en actes d’índole ben diversa. Correfocs amb dècades de trajectòria, castells de foc que des del segle XX formen part indestriable de la cloenda de festes majors, i fins i tot actuacions trabucaires o sardinades populars van anar caient l’un rere l’altre afectats pels nivells de risc d’incendi. Ja fa alguns anys que una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura catalana, la dels castellers, ha hagut de reorientar l’horari d’algunes de les seves places més emblemàtiques perquè la calor convertia un espectacle en un suplici. El que era una tradició de migdia s’ha hagut de modificar cap a horaris nocturns. A Talamanca, el campament dels Miquelets amb el qual cada 13 d’agost es rememora la històrica batalla que hi va tenir lloc el 1714 va haver de fer conviure les casaques amb un termòmetre disparat. La Fira Medieval de Bagà va optar ja l’any passat per fer un moviment en el calendari. El que era un acte lligat a l’inici de l’estiu, les temperatures cada cop més altes el feien poc agradable, malgrat l’escenari de poble prepirinenc de carrers empedrats i estrets. Fires i festes que aprofitaven el bon ambient de final de primavera es veuen cada cop més alterades per calors prematures. Per més tradició que hi hagi al darrere, caldrà assumir-ho i adaptar-se.
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