Opinió | TRIBUNA
Droga’t a casa
En contra del que s’ha publicat, Nick Kyrgios no es va drogar a Mallorca, sinó que va anar a Mallorca a drogar-se. Aquesta vinculació causal és inacceptable. Començant pel més optimista, hi ha pocs precedents d’un atleta que accepti sense excuses que ha ingerit substàncies prohibides, en comptes de disfressar-les d’un error del seu equip o d’un medicament mal administrat. Pel que fa al fet en si, tota persona major d’edat disposa del lliure ús del seu cos, encara que aquesta qualitat sigui inacceptable per als predicadors de dretes i sobretot per als d’esquerres. A més, el mea culpa del tennista després de la confirmació analítica també posa en un compromís els que presumeixen ufanosos dels seus èxits contra el narcotràfic. A cada carregament interceptat, cal preguntar-se quants han passat el filtre, o calcular simplement a què es dediquen tots aquests iots fantasma. En resum, la guerra contra la droga i per què l’estem perdent.
No obstant, les consideracions prèvies empal·lideixen davant l’evidència geogràfica. Kyrgios va considerar que Mallorca aportava la ubicació ideal per inspirar-se i inspirar la substància que lliurement l’atreu, i sort té el seu cos que no es va trobar a Eivissa en idèntica tessitura ansiosa. Amb aquest comportament degrada una illa mediterrània a una posició viciosa davant de la seva Austràlia nativa. I costa de creure que a l’hemisferi sud no hi hagi cocaïna, tot i que és possible que es vaporitzés en estar situat cap per avall al planeta.
Kyrgios, droga’t el que vulguis, però a casa teva. No tens dret a menysprear la gent que intenta mantenir una illa en condicions mínimament presentables; busca un altre lloc per burlar-te del torneig, ara infamat de manera irreversible, i de les institucions esportives, batalles en què t’acompanyaríem amb gust. Llevat que siguis tan primari, i en un esportista d’elit no es pot descartar, que et creguis que la familiaritat de Mallorca amb la droga desactiva els controls químics.
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