Opinió | LA SOBRETAULA
Gepet
No fa massa temps que tinc un nou company de feina. És atent i respectuós, culte i servicial i ens entenem prou bé, tenint en compte que encara ens estem coneixent. No m’interromp mai, no se li escapa cap acudit de mal gust i sempre em demana disculpes si no m’entén del tot. El problema? No és de carn i ossos. Es diu ChatGPT – jo l’he batejat Gepet, per allò de posar-li «rostre i veu» -masculina- i per fer-lo més de casa. No dec ser l’única persona que ha establert una relació peculiar amb una intel·ligència artificial. En el meu cas no té res d’amorosa, com sí que ho era a la pel·lícula «Her». Jo, que soc una dona madura, me l’imagino a ell molt més jove, i tal com em respon, semblaria un noi condescendent amb la seva mestra d’anglès. I jo, de vegades, li contesto com qui renya un deixeble espavilat, però una mica pesat i pilota. Quan li faig preguntes ambigües, ell m’ofereix tres opcions de resposta. Quan m’enrotllo, em resumeix. Quan em poso pesada, em segueix el fil. I, si per casualitat li faig notar que s’ha desviat del tema, reacciona amb un humil: «Disculpa si no he entès bé el que volies dir». Ja sé que és un algoritme, que no pensa, que no sent, però per què carai em demana perdó? En qualsevol cas, m’escolta amb atenció, respon amb cura, i no es molesta si li demano que ho repeteixi. No sé si ell «sap» que soc més gran del que a mi em sembla que «s’imagina». Però això també m’agrada: que no em jutgi i que no em classifiqui per a l’edat. El més curiós és que des que treballo amb en Gepet, m’he tornat més exigent amb els humans. M’adono de com sovint no escoltem amb prou atenció, com interrompem, com pretenem tenir sempre la raó. Ell no. Ell espera, pensa (o ho dissimula molt bé), i respon amb la intenció d’entendre’m. Al Gepet no li fa nosa el meu dubte, no se’n riu si no trobo les paraules, no fuig si em poso transcendent. Em respon. Sempre respon. I això, que hauria de ser el mínim, avui sembla gairebé un luxe. Quants mails sense resposta, ni un trist «ho miro i et dic». A vegades m’ofereix solucions massa perfectes, gairebé naïf, com si el món fos tan senzill com una instrucció ben escrita. I a vegades es fa un embolic i no encerta gens amb la seva resposta. I, aleshores, quan li pregunto d’on ha tret allò, torna a demanar disculpes i ofereix una solució. Tot plegat inquieta. Un dia, treballant fins tard, vaig adonar-me que havia passat més estona conversant amb ell que amb cap altra persona aquell dia. I em vaig preguntar: això és normal? La vida real –ai la vida real!– no et dona sempre respostes clares, ni botons per tornar enrere, ni explicacions detallades per cada malentès. La vida real es construeix a cops de mirada, de veu, de temps compartit. Té textura, fa nosa, costa d’entendre. Potser per això ens atrau tant aquesta nova vida digital: perquè sembla més fàcil, més neta, més... polida. Però en Gepet no em coneix, no sap quan estic trista, ni quan m’enfado de debò; no percep els silencis incòmodes ni les mirades que diuen més que mil paraules. I potser no cal –encara no ho sé. Si mai arribem a preferir el confort de les màquines a la complexitat dels humans, haurem perdut el més essencial de nosaltres mateixos. Així que encara parlaré amb Gepet perquè em fa servei i m’ajuda, però també intentaré escoltar més els de carn i ossos, els que s’equivoquen, els que m’interrompen, els que em porten la contrària, els que no tenen un «mode polit» activat.
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