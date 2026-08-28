Opinió | PINZELLADES
Sobre la misèria, el desastre
«El cant dels ocells» s’escolta al Camp Nou, en silenci, dedicat en aquesta primera jornada que es juga com a segona (coses de la Lliga), als socis que van morir durant la darrera temporada i a les víctimes del Nepal. Les víctimes del Nepal. Les imatges han donat la volta al món per ara. Tots tenim al cap un gran edifici al centre de la imatge, entre terres marronoses despullades, pràcticament, de vegetació; gent diminuta que s’escapa per la part inferior de la nostra imatge, tota corrent esperitada, en la mateixa direcció; i una onada majestuosa, altíssima, embogida i ferotge, molt violenta, que passa per damunt de tot i de tothom. Carregada de fúria, s’ho endú tot per davant i ridiculitza la humanitat, la seva gent i els seus edificis.
Després, el desastre i la cerca dels que hi han quedat engolits. El fang i l’aigua fan difícil transitar per aquest món. I en les hores posteriors, els cossos inerts i els que no es troben, els perduts enmig de la bravura.
Es busquen les causes. Es parlava d’un terratrèmol com a motor del desastre, però després de les primeres anàlisis s’imposa la teoria que, a partir del despreniment d’una gran placa de gel, es va produir una obstrucció, un efecte presa que va retenir aigua i, posteriorment, el trencament de la roca glaçada. En un altre moment, la causa seria indiferent si els humans no hi podíem fer res. La dissort n’ha explicat tantes, de desgràcies al món! En el moment actual, un desglaç es relaciona amb un canvi climàtic i, a partir d’aquí, se’ns genera una altra preocupació. Problemes com el del Nepal, el desglaç, ens poden portar conflictes geològics, desgràcies naturals?
La primera preocupació, òbviament, serà l’assistència a les víctimes i a les seves famílies, al poble nepalès, i a la recuperació de les condicions de vida de la zona. Però sí, el desastre natural posarà en marxa la investigació dels geòlegs, per veure si en aquesta zona es pot restablir la vida i per analitzar amb profunditat quina és la causa i si hi havia alguna possibilitat d’haver evitat el col·lapse en aquesta vall on es va produir el conflicte.
Al Camp Nou, la marca que acompanya el nom ja la saben els lectors, s’ha fet un minut de silenci per les víctimes, però, després, la pilota mana dins de l’estadi. Interval futbolístic en un país que viu molt lluny de les desenes i desenes de víctimes i que, de moment, creu que no n’hi ha de conegudes. A les velles muntanyes, els nepalesos, sobre la misèria, el desastre.
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