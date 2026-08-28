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Opinió | EL MIRADOR

Josep R. Mora

Josep R. Mora

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Paràsits de la democràcia

Des de la Revolució Francesa a finals del segle XVIII s’han succeït deu generacions de dones i homes que han lluitat per eixamplar l’horitzó de la història, per posar fi a mil·lennis de patiments, per obtenir justícia, per millorar la vida dels seus fills. Alguns entre ells i elles es van mostrar disposat a morir, i fins i tot a matar, perquè van creure que el futur els pertanyia, van creure que la història eren ells.

Darrerament, sembla que aquesta força de redempció humana s’està esvaint. Els horitzons polítics s’estan enxiquint. Hem deixat de creure en la Història. Ens importa el present de la nostra existència individual, però allò col·lectiu sembla que no pugui tenir sentit ni cabuda. Els escenaris polítics d’arreu s’estan omplint d’autòcrates, líders que es presenten com a salvadors del poble, farcits de narcisisme, intolerants a la crítica, que divideixen el món en patriotes i traïdors per obtenir, concentrar i retenir el poder.

Un cop arriben al poder, els autòcrates intenten capturar i controlar tots els contrapesos que són propis de la democràcia -tribunals, fiscalies, mitjans públics-; erosionen de forma gradual les institucions democràtiques, mitjançant canvis aparentment tècnics, però que acaben reduint el debat democràtic i la independència institucional; converteixen l’Estat en una màquina de favors, etc. Els autòcrates moderns no eliminen les institucions democràtiques a l’estil de les dictadures feixistes, però les parasiten i les buiden de contingut. Les utilitzen per ampliar el seu poder executiu, limitar drets, controlar la informació.

Els autòcrates sempre prosperen en contextos de crisis. Allà on es produeix desigualtat elevada, precarietat social, fractura territorial o identitària, hi ha els elements necessaris per a l’aparició dels Trump, Abascal, Orriols, Ayuso, Milei, Erdogan ... i els seus corresponents imitadors. Són líders que entren per la porta de la democràcia, viuen de la democràcia que tantes lluites ha costat, la parasiten i erosionen fins a convertir-la en una carcassa morta.

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