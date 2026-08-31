Opinió | TRIBUNA
El Miracle: 1 de setembre de 1901
Avui 1 de setembre de 2026, commemorem el 125è aniversari que els monjos de Montserrat s’hi establiren al monestir del Miracle, iniciant així la vida monàstica segons la Regla de Sant Benet, en aquest indret tan bonic del Solsonès.
Dos anys abans, com recull el monjo de Montserrat, P. Cebrià Baraut, al seu llibre, «Santuari del Miracle. Història, art, guia», concretament el 16 de juliol de 1899, «tingué lloc la col·locació de la primera pedra de l’edifici del futur cenobi», en presència del bisbe de Solsona, Ramon Riu i de l’abat de Montserrat, Josep Deàs.
Aquest monestir, que avui fa 125 anys que està habitat per monjos de Montserrat, va ser possible perquè el bisbe de Solsona, «que professava una extraordinària devoció a la Mare de Déu del Miracle», demanà a Montserrat que enviés uns monjos per tenir cura del santuari. Així, «després de laborioses negociacions, s’arribà a un acord per a la fundació al Miracle d’un monestir benedictí», que encara avui és present al costat de la Basadòria i de l’església on hi ha la santa imatge de la Verge Nena.
El 12 de juliol de 1901 dos anys després de la col·locació de la primera pedra del monestir, es va redactar el document de lliurament «de l’església i el santuari del Miracle, amb les seves dependències, signat pel bisbe Riu i per l’abat Visitador de la província espanyola, Antoni Ruera, en nom propi i de l’abat de Montserrat».
Finalment, els monjos «prengueren possessió del monestir el dia 1 de setembre de 1901», avui fa 125 anys. Aquell dia el bisbe de Solsona, «després de la missa solemne, consignà les claus del temple i del monestir al P. Pere Mª Solà, designat primer superior de la nova fundació».
Els monjos destinats al Miracle fa 125 anys, a més del P. Solà, eren els pares Ramir Escofet, Daniel Alegre i Plàcid Vives i els germans Celestí Bech i Isidor Arnàiz.
Des dels seus orígens, amb l’aparició de la Verge Nena al prat de Basadòria, el 1458, el Miracle és un lloc de trobament amb Déu, amb els altres, amb la natura i amb un mateix.
L’església, amb la imatge de la Mare de Déu del Miracle, tan estimada a tota la comarca i més enllà i tot, és el centre d’aquest bellíssim lloc del Solsonès.
La pregària, senzilla, de la Litúrgia de les Hores i l’Eucaristia, a l’església, i l’acolliment d’hostes i de pelegrins, fa del Miracle un lloc de recer per a tots aquells que cerquen un espai de pau i de silenci, de trobament amb Déu, amb els altres, amb la natura i amb ells mateixos.
125 anys després que els monjos s’hi establiren al Miracle, aquest monestir acull actualment una petita comunitat de monjos de Montserrat, que té cura de la Verge Nena, «rosa vera celestial», mare de consol i d’esperança, que vetlla i protegeix tots els qui s’hi atansen a aquest santuari per venerar-la.
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