Opinió | tribuna
Abans de joves i ara de grans
Les persones que ara som grans fórem la generació de joves que vam protagonitzar un canvi radical en la societat als anys 60 i 70 del segle passat. Ens va tocar néixer en una societat patriarcal i catòlica, amb unes relacions socials i familiars tradicionals, que eren profundament autoritàries, davant les quals ens vam rebel·lar.
Estàvem influenciats pels moviments juvenils, que es produïen al món occidental: els hippies, la lluita contra les guerres com la del Vietnam, el Maig del 68..., que s’oposaven a la societat que els tocava viure i lluitaven pels ideals de pau, amor i llibertat. Nosaltres, a més, topàvem amb l’existència de la dictadura franquista.
Mostràvem la nostra rebel·lia, i les ànsies de trencar les imposicions familiars i socials, de forma ostentosa, escandalitzant als adults, portant els cabells llargs els nois i vestint minifaldilles i anant sense sostenidors les noies i tots amb texans esparracats. Les discoteques eren un refugi on podíem escoltar música rock i ballar de forma lliure, superant els encotillats balls en parella amb els passos predeterminats.
Vist des de la perspectiva actual, en què es gaudeix de llibertat personal i es viu en un sistema polític democràtic, pot semblar anecdòtic, però, els canvis produïts per aquell moviment juvenil no sols foren estètics, sinó que van revolucionar la manera de viure i de pensar de la societat.
Vam ser un motor de transformació social, perquè aquells joves, malgrat ser diversos, érem conscients de tenir una identitat col·lectiva, perquè volíem millorar el món que ens havia tocat viure i, encara que no vam aconseguir plenament els nostres ideals, canviàrem profundament la societat.
Aquella mateixa generació, ara som menystinguts per ser grans, relacionats amb estereotips negatius, discriminats per l’edat i considerats una càrrega per una societat que no ens valora. Però igual que quan érem joves, comencem a prendre consciència que tenim una identitat col·lectiva, ara com a grup social perjudicat per l’edatisme, que ens permetrà lluitar plegats per tornar a canviar la societat que ens ha tocat viure i poder gaudir de tots els nostres drets.
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal