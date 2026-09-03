Opinió | tribuna
Biòleg, micòleg i postgraduat en gestió de recursos naturals i creació de models en ecologia
Moià, destapant el mite de la biomedicina
Un «macrocomplex biomèdic» és un mite tècnic i regulador, i no existeix cap lloc així ni a Suïssa ni als Estats Units. Cal preguntar a Dionís Guiteras, alcalde de Moià, que si és que sí ens digui on.
A continuació, normatius reals de per què cap inspector de la FDA o de l’AEMPS aprovaria mai un holding d’aquestes característiques:
1. El mite de Suïssa i els Estats Units: Que existeix en realitat?
El que sí que existeix en aquests països (i dona peu a la manipulació del relat) són dues coses completament separades:
A Suïssa i EUA hi ha hubs d’Economia Circular Agroalimentària: Polígons industrials rurals on un escorxador, una fàbrica d’embotits i una de pet-food estan connectades a una planta de biogàs que recull els seus residus (sang, budells, fems). Això és viable i legal.
A Suïssa i EUA hi ha instal·lacions porcines biomèdiques (SPF): Granges d’altíssima seguretat que crien porcs axènics o SPF per a xenotransplantaments o recerca mèdica. Estan ubicades en zones completament aïllades, allunyades de qualsevol nucli urbà o ramader, sovint envoltades de quilòmetres de bosc per evitar la transmissió de virus per l’aire.
Mai estan barrejats. Barrejar-los en un mateix espai integrat destruiria el propòsit d’ambdues indústries.
2. Els conflictes tècnics insuperables d’aquest complex integrat que explica Dionís Guiteras per Moià és trobaria amb els següents «murs» reguladors:
A. El Pet-Food és un iman de plagues i patògens: Una planta de menjar per a mascotes (pet-food) treballa amb subproductes animals de Categoria 3 (peces de carn no aptes o rebutjades per al consum humà). Són naus que, per molt que es netegin, generen unes olors intenses que atreuen de forma massiva vectors de contaminació: aus silvestres, rosegadors i insectes. Per a una nau biomèdica de porcs SPF, on la presència d’un sol ratolí o un ocell a prop de les instal·lacions pot fer perdre la certificació de «lliure de patògens específics», tenir el pet-food a prop és una amenaça biològica constant.
B. L’escorxador de carn obre la porta a les zoonosis comercials: Un escorxador d’ús alimentari rep camions diaris de porcs de desenes de granges d’engreix diferents. Aquests animals viatgen junts, s’estressen i excreten virus i bacteris comuns en la ramaderia industrial (com el virus del Síndrome Respiratori i Reproductiu Porcí - PRRS, o la Salmonella). Els porcs SPF no estan vacunats contra aquests virus perquè el seu valor mèdic rau precisament en el fet que el seu sistema immunitari està «net». Qualsevol partícula d’aire o treballador que creués de l’escorxador comercial a la zona SPF provocaria un brot que obligaria a sacrificar tots els porcs biomèdics.
C. Pernils i Congelació: Zones de trànsit massiu, la producció de pernils i les naus de congelació impliquen un moviment logístic pesat: centenars de camions, palets de fusta (prohibits en zones GMP perquè acumulen fongs) i conductors externs entrant i sortint del recinte. Les pautes de fabricació farmacèutica (GMP) exigeixen el control estricte d’accessos. Un auditor de la FDA demanaria un registre de qui entra al complex; si el recinte està integrat, la traçabilitat i el risc de contaminació creuada per part de transportistes de carn convencional invalidarien el grau farmacèutic.
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