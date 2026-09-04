Opinió | tribuna
Ballarín, el Queralt que es va explicar al país
Quan el gener de 1965 la revista Queralt explicava que el santuari era considerat «el tercer santuari de muntanya de Catalunya», després de Montserrat i Núria, pel nombre de visitants, mossèn Josep M. Ballarín ja hi tenia un paper central. Durant trenta-cinc anys no es va limitar a custodiar aquella realitat: va contribuir decisivament a explicar-la i projectar-la al país.
I ho va fer, sobretot, des de l’Avui. En les seves pàgines, Queralt no és només una església dalt d’una muntanya. És geografia, memòria, cultura, espiritualitat i identitat. El 1978, mirant Catalunya des del santuari, escrivia: «Des de Queralt, Catalunya sembla una vila vella». Sant Llorenç del Munt i el Montseny eren «dues esglésies romàniques» i Montserrat, «la catedral gòtica». La metàfora resumeix la seva mirada: el paisatge català es converteix en una arquitectura compartida i Queralt n’és un punt privilegiat d’observació. La muntanya és «una mirada al vell país», però també un lloc des d’on reconèixer Berga: «Berga és feta mirant Queralt».
Aquesta projecció va arribar també a Barcelona. El 1981, la Fundació Amics de Queralt naixia amb la voluntat de projectar el santuari com a «vertader centre d’espiritualitat». Ecos el presentava com el «balcó de Catalunya» i reclamava que l’impuls del seu capellà fos secundat «per tots els qui estimen el país». Aquell tercer santuari de muntanya de Catalunya que ja identificava la revista Queralt el 1965 es projectava així més enllà del Berguedà, com un referent espiritual i nacional.
La premsa també va donar forma pública a aquesta identificació entre home i santuari. El juny de 1984, Josep Espar Ticó, un dels fundadors de l’Avui, escrivia amb motiu de la inauguració de l’estatge juvenil de Queralt: «Queralt és Berga i el Berguedà. I Catalunya. I des de fa vint-i-cinc anys, Queralt és també mossèn Ballarín». Era la constatació pública d’una obra que havia fet del santuari un punt de referència de l’espiritualitat catalana i la reconstrucció nacional del país.
Ballarín va lligar Queralt a les expressions més pròpies del país. Va fer de la Mare de Déu una «patumaire», va convertir la muntanya en un pessebre i va parlar de l’ «avemaria de Queralt» que molts berguedans duen «al ventre de l’ànima».
I el 1993, quan va arribar el moment de marxar, Ballarín no va parlar de Queralt com d’un lloc que deixava enrere. Va explicar la diferència entre mirar-lo i haver-lo viscut: «Una cosa és guaitar Queralt a peu de roca i l’altra viure, amanyagat, al ventre del que, adormint-se a vuit metres de la marededeu». I després, una frase que resumeix trenta-cinc anys de vida al santuari: «No enyoraré Queralt, me l’enduc a dins».
Ballarín va fer que el santuari no fos només un lloc al qual pujar, sinó també un lloc des d’on mirar i pensar, en clau nacional, Catalunya.
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