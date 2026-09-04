Opinió | EL CROQUIS
Canvi climàtic constatable
Com sempre passa quan es tracta de fer un resum dels esdeveniments d’unes quantes setmanes enrere, la tria no és gens fàcil. I és evident que no tothom coincidiria en la selecció que cal fer. Així, doncs, amb el risc que hi hagi qui no estigui gens d’acord amb aquesta selecció, sembla que un esdeveniment ben poc habitual, però que ha tingut una repercussió notable és el que s’ha esdevingut al Nepal, on una gran esllavissada de muntanyes amb les seves geleres han provocat la formació d’un gran llac que alhora ara amenaça de desbordar-se i inundar àrees força poblades. De fet, segons informacions que es van coneixent, moltes poblacions del Nepal i del Tibet s’han vist afectades per inundacions que han ocasionat un gran nombre de morts i desapareguts. Però a més, entre els que han tingut la sort de ser-ne supervivents, n’hi ha molts que s’han quedat sense casa. Aquest tipus d’esdeveniments són d’aquells que haurien de promoure onades de solidaritat internacional i ajudes dels organismes públics de tot el món. Caldria que fos així, però no és pas segur del tot que l’ajuda sigui prou ràpida i suficient.
Amb tots els problemes que hi ha al món podem preguntar-nos si té gaire sentit començar de nou d’aquests comentaris setmanals amb esdeveniments llunyans i poc coneguts com és allò que està passant al Nepal i al Tibet. Però sí que té sentit tenint en compte un concepte que va aparèixer no fa pas gaires anys, però que s’ha convertit ja en una realitat comprovable i cada dia més constatable: el canvi climàtic. Evidentment, hi ha encara qui nega la seva existència, que són, sobretot, els responsables d’haver-lo promogut i els que, a la pràctica, continuen traient-ne beneficis. La contaminació general de l’atmosfera, produïda especialment pels milions de motors que cremen arreu combustibles fòssils, n’és una de les grans causes. Però tothom n’és poc o molt responsable. Caldrien grans campanyes divulgadores d’allò que s’ha de fer d’ara endavant per evitar mals majors a les generacions futures.
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