Opinió | evangeli
maria dolors algué
Correcció fraterna
En l’evangeli d’aquest diumenge Jesús diu als seus deixebles que: «Si el teu germà peca, ves a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Si te’n fa cas t’hauràs guanyat el germà» Altres traduccions del mateix passatge evangèlic diuen: «Si el teu germà et fa una ofensa...»
Això que Jesús diu als seus deixebles també ens ho diu a nosaltres. Potser en l’església primitiva era més fàcil que ara parlar amb la persona que havia pecat. Per això m’estimo més agafar la segona traducció: Si algú et fa una ofensa ves a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols...
Perquè, no ens enganyem, quan ens sentim ofesos per una altra persona, sigui d’obra o de paraula, el més fàcil és practicar l’esport més universal: el xafardeig, la crítica contra l’altre més forta com més ofesos ens sentim.
En la primera lectura, el profeta Ezequiel deixa molt clar que tothom és responsable dels seus actes, però que també tots som responsables els uns dels altres, per això si veiem que algú actua malament, l’hem d’advertir.
També Jesús en l’Evangeli ens diu molt clar que hem de parlar amb qui ens ha ofès. I això no és gens fàcil. Cal molt d’amor i d’humilitat per trobar el moment i les paraules adients per tal que l’altra persona no se senti ferida, sinó que se senti estimada i compresa. Si som capaços de parlar amb pau i tranquil·litat, és més fàcil que qui ens ha ofès ho reconegui i puguem continuar sentint-nos germans.
Però, i si som nosaltres els qui hem ofès? Si la persona ofesa ens en parla per fer-nos veure el nostre error, som capaços de reconèixer-ho? Som prou sincers i humils per demanar perdó?
En aquest mateix fragment de l’Evangeli, Jesús ens diu que: «On n’hi ha dos o tres reunits en el meu nom, jo soc allí en mig d’ells». La pregària personal és molt important, però també ho és la pregària comunitària. I la pregària comunitària per excel·lència és l’Eucaristia.
Li donem la importància que cal? Quan assistim a l’Eucaristia ho fem perquè «toca», o ho fem realment per trobar-nos amb la comunitat i amb Jesús que ens ha promès estar enmig nostre?
Pensem-hi!
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