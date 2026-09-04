Opinió
Gemma Martínez
Crim a Manresa: com la política distorsiona la veritat després de la tragèdia
Un assassinat mai s’hauria de convertir en gasolina política com ha passat a Manresa. Carles Vilajosana, de 45 anys i pare de dos fills, va morir apunyalat dimarts a la matinada durant la festa major de la ciutat. La resposta exigia respecte per la víctima i prudència davant els fets. L’extrema dreta de Vox i Aliança Catalana va escollir, en canvi, la irresponsabilitat.
Els Mossos van detenir dos menors per la seva presumpta implicació en l’homicidi. Un d’ells tenia antecedents violents i havia passat per un centre d’internament. Sense esperar que s’aclarissin els fets, els dos partits van falsejar la seva identitat i els van presentar com a menors marroquins o estrangers no acompanyats. Així podien fer-los encaixar més fàcilment en el relat contra la immigració que comparteixen. Era mentida. Els dos detinguts són espanyols.
La manipulació de la ultradreta obliga la resta de partits, a les institucions i als mitjans de comunicació a reaccionar amb més pausa, però amb la mateixa contundència. Es tracta de menors i d’una investigació oberta. Tot i així, s’ha d’aclarir el recorregut judicial dels detinguts, quines mesures s’havien adoptat en els episodis anteriors i si hi ha prou instruments per prevenir una nova agressió. Tot això ha de fer-se sense vulnerar la presumpció d’innocència, sense difondre informació reservada i sense incórrer en les mateixes conclusions precipitades que caracteritzen el discurs de la ultradreta.
La mort de Vilajosana també obliga a escoltar els veïns, amb una percepció d’inseguretat que està en màxims, per molt que les dades oficials certifiquin que la delinqüència ha descendit. Negar aquest malestar o despatxar-lo com una exageració deixa el terreny lliure a Aliança Catalana i Vox.
Aclarir els fets al màxim serà la millor manera d’impedir que la por i el dolor tornin a ser explotats políticament.
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