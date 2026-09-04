Opinió | PEDRA SECA
Els porcells ja no van a Pequín
La sobreproducció de porcí català encara un moment de replanteig amb els mercats exteriors tancats per la pesta dels senglars
En els àmbits professionals, quan hi ha problemes sempre apareix algú preguntant si la cosa és «conjuntural o estructural». La resposta és la clau sobre la forma d’enfocar-lo per sortir-ne ben parats. Les conseqüències derivades de la PPA (la pesta porcina africana) detectada a Collserola són un cas amb les dues circumstàncies. La pesta és una situació fotuda i de «conjuntura» a on sorgeixen les problemàtiques a les «estructures» d’aquest sector.
Estem envoltats, al Berguedà, al Bages, al Solsonès i sobretot a Osona, de granges de porcs i truges. A la província de Barcelona hi ha nou escorxadors, tots ells de dimensions gegants com l’edifici Battersea de Londres, aquell sobrevolat pel garrí Algie dels Pink Floyd. Enormes com els seus problemes, ara acumulats en els blocs ocupacionals i mediambientals, si no en uns altres.
La crisi de la pesta dels porcs senglars iniciada a Collserola ha fet aflorar diverses situacions preexistents. L’epidèmia animal les posa sobre la taula. El tancament a l’exportació de la carn de porc i les despulles com vísceres i cartílags a la Xina i altres països compradors es converteix en una amenaça directa als llocs de treball especials del sector.
Amb els primers casos ja es van presentar reduccions d’horaris. Molts estan en vigor amb gran tensió entre els treballadors. Els baixos salaris i la majoria d’empleats nouvinguts, amb nul·la o escassa formació, generen un caldo de cultiu social molt delicat. De fet, si els empleats d’aquestes plantes perdessin la feina, amb els seus perfils seria molt difícil reubicar-los a empreses on es requereix una formació bàsica professional. Fa lleig escriure-ho, però són carn laboral per a escorxadors.
Com no podia ser d’altra forma, la Generalitat ha arribat amb les ajudes i el finançament per mitigar el fet que s’han quedat sense vendes a la Xina i a la resta d’Àsia. En algunes plantes de desfer estem parlant del 40% de les seves vendes. Les ajudes, justificades o no, només seran pal·liatives i per pagar, segons l’anunci de la Generalitat, «els costos administratius i sanitaris associats a l’exportació i al sacrifici». Han anunciat deu milions d’euros ampliables a deu més. En termes macroeconòmics sectorials significa propina per anar passant.
Mentre el mercat exterior quedarà bloquejat fins a comptar un any des de l’últim cas (si en van sortint, el comptador temporal torna a zero), tots plegats ens podríem preguntar el sentit de tot plegat. Engreixar porcs a les granges dels pobles d’aquí, generant milers de tones de purins i tota mena d’afectacions a l’entorn per vendre porcs escorxats i les entranyes. Sense valor afegit als clients xinesos des de plantes gestionades amb personal de baix sou i qualificació. En periodisme cal intentar respondre cinc preguntes bàsiques; en tinc quatre de contestades, em falta la resposta per a la cinquena: per què?
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