Opinió | TEMPUS FUGIT
Què hem de fer?
Es fa difícil allunyar el pensament dels fets viscuts a Manresa aquesta setmana i de tot el que ha succeït després. Una intenta posar-se en la pell de qui està al capdavant de les institucions i analitzar-ho amb una distància mínima, difícil de trobar quan tots demanem solucions ràpides per calmar l’angoixa i la por que ens genera tot el que vivim.
Els fets presumptament comesos per dos menors són inadmissibles i no poden tornar a succeir. El dret a la vida és sagrat i ningú no té dret a manllevar-lo. Una altra cosa són els mecanismes que el sistema articula per afrontar aquesta realitat: l’objectiu d’un estat de dret és trobar l’equilibri entre seguretat ciutadana i respecte als drets humans.
Els estats disposen de dos grans blocs per abordar la criminalitat: la prevenció i el tractament o repressió. I tot apunta que cap dels dos acaba de respondre prou bé al moment que vivim.
A Espanya, la delinqüència juvenil es regula a través d’una Llei Orgànica, la de màxim rang, d’acord amb la qual s’estableix que els menors de divuit anys no reben penes d’adults, sinó mesures sancionadores i educatives orientades a la reinserció. En casos d’homicidi o assassinat, per als joves de 16 i 17 anys es preveuen d’un a vuit anys d’internament tancat i fins a cinc de llibertat vigilada; en supòsits de pluralitat d’infraccions, l’internament pot arribar als deu anys.
I és aquí on la resposta política d’aquests dies queda curta. Reforçar la policia, coordinar-se millor amb Justícia i Drets Socials o apel·lar a la convivència és necessari, però no respon a la pregunta de fons. Si, com ha admès l’alcalde, els presumptes autors ja havien delinquit, cal explicar què va fallar, qui n’assumeix la responsabilitat i què canviarà perquè no torni a passar. No n’hi ha prou amb gestionar la percepció d’inseguretat ni amb anunciar més dispositius. La ciutadania espera diagnòstic, decisions concretes i resultats. Perquè la pregunta no és només què fem amb els menors quan delinqueixen, sinó què fem abans que arribin a aquest punt.
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