Opinió | tribuna
Per endreçar el país, macrobiogàs, no, gràcies
Per endreçar el país el que necessitem són pagesos que visquin al territori, que l’estimin, que el cuidin i que el puguin defensar. Cada estiu podem veure com, organitzats en les ADF, fan una feina impagable contra els incendis forestals, tant preventivament —conreant camps i pastures—, com a l’hora de l’extinció, perquè per proximitat hi arriben ràpidament amb els remolcs cisterna, o bé llaurant camps amb els tractors, cosa que facilita la feina dels bombers.
I per què això té a veure amb les dejeccions ramaderes i el biogàs? Miraré d’explicar-ho:
Els pagesos tota la vida han fet servir els fems, i actualment també els purins, per adobar els conreus. Les dejeccions ramaderes, tot i que poden fer més o menys pudor, aplicades correctament no s’han considerat mai un residu, sinó un subproducte valuós. Actualment, la gallinassa es paga entre 15 i 25 euros la tona.
Per obrir una granja l’administració t’exigeix la terra suficient on poder aplicar correctament les dejeccions que produirà. Per això hi havia zones de Catalunya on no es podien ampliar les granges ni obrir-ne de noves per excés de nitrogen de les dejeccions.
Els pagesos que tenen terra, però no granges, sovint cedeixen les terres a ramaders a qui els en falten i, a canvi, reben gratuïtament dejeccions del ramader. D’aquesta manera tenen un adob gratuït que els ajuda a viure de la terra i mantenir-se al territori.
Les granges —sovint no gaire grans— han ajudat masies a sobreviure econòmicament i mantenir la casa habitada.
Tot això ha ajudat a tenir el territori més o menys habitat i mantenir aquest mosaic de paisatge del qual estem tan orgullosos.
Què pot passar amb aquestes macroplantes de biogàs que no van lligades a una granja o a una agrupació de granges pròximes?
Que es podran fer granges que no aniran lligades a la terra. Tot fa pensar que, a Osona, l’aixecament de la moratòria per a ampliar granges o fer-ne de noves és per això.
Si les dejeccions ramaderes van a les plantes de biogàs, el pagès sense granja es quedarà sense adob i haurà de comprar el digestat a l’empresa gasística al preu que ells disposin. D’aquesta manera, ja tindrem un altre intermediari i un sobrecost per al pagès.
Els pinsaires o fons d’inversió i grans capitals podran construir macrogranges de milers de porcs, pollastres o vedells, molt més competitives que no pas les petites explotacions d’un pagès, que no hi podrà competir en igualtat de condicions. Això el pot acabar obligant a abandonar l’activitat.
Sí, Cardener Viu està en contra de la planta de biogàs que es vol construir a Sant Mateu de Bages. Els membres de la plataforma també vam estar en contra de la incineradora de residus municipals que volien fer a Cardona, de l’abocador del Samuntà, de la planta de purins de Can Flautes i de l’abocador de Callús, per innecessaris i/o potiners. I l’alternativa d’aquesta planta de biogàs és clara: no cal fer-la enlloc.
Si els milions de subvenció que la Generalitat donarà a Nortegas per fer la planta s’invertissin a endreçar aquest territori, de segur que tindrien molta més rendibilitat. Perquè, a més, aquests diners ajudaran el fons d’inversió JP Morgan Chase, tercera institució bancària dels EUA —que controla Nortegas amb un 75%— a augmentar els beneficis.
Si pensem que cal mantenir el territori viu i endreçat, calen veritables polítiques agràries que ajudin els pagesos a viure de la terra i poblar la terra i no promocionar macroprojectes que beneficien les grans empreses, que poca estima tenen pel territori.
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