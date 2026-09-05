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La cultura del ‘pelotazo’, més viva que mai
L’aventura inversora dels ciutadans espanyols ha donat moltes voltes des que les matildes, aquelles telefòniques, van donar pas a l’explosió borsària iniciada a mitjans dels anys 80. Fins i tot a la universitat alguns frivolitzàvem amb la possibilitat d’invertir en borsa 5.000 pessetes. Uns quants fins i tot hi van comprar.
La borsa s’anava posant de moda. Eren temps de xerinola capitalista. A Londres manava Margaret Thatcher; a Washington, Ronald Reagan, i a Moscou s’iniciava la Perestroika de la mà de Mikhaïl Gorbatxov. La City i Wall Street esclataven d’eufòria gràcies a les normes que facilitaven les inversions de petits accionistes, els fons començaven la seva escalada al paradís i les emissions de deute mostraven els primers excessos. Vam aprendre què eren els bons porqueria i les opes hostils. Michael Douglas triomfava al cinema en el seu paper de Gordon Gekko mentre Melanie Griffith i Sigourney Weaver estaven divines al costat de Harrison Ford a Armas de mujer. El minicrash de l’octubre del 1987 va ser un primer avís als navegants del que passa quan el deute és excessiu, augmenta la inflació i pugen els tipus d’interès més del que s’esperava.
Espanya es va apuntar a aquella onada. El país volia modernitzar-se de la mà d’aquell PSOE que governava amb diferents rostres. Formar part de la Comunitat Europea des del 1986 va ajudar a l’impuls. «Espanya és el país del món on és més fàcil enriquir-se en menys temps» va ser la famosa frase que va pronunciar l’aleshores ministre d’Economia, Carlos Solchaga, el febrer del 1988. L’expressió «fer el pelotazo» es va posar de moda. Tonto l’últim. I la borsa va començar el seu llarg recorregut alcista. Mario Conde era l’ídol de les noves generacions de professionals formats a les escoles de negocis.
Va ser el mateix Solchaga qui va impulsar a partir del 1987 les Lletres del Tresor a un any. La creació i el disseny d’un canal obert a través del Banc d’Espanya, en el qual van participar el que era el secretari general del Tresor, Manuel Conthe, i el governador del Banc d’Espanya, Mariano Rubio. Solchaga va convertir les Lletres en un recurs inversor de primer ordre. En sis anys, el volum de lletres en circulació va passar de zero a 58.300 milions d’euros actuals.
Aquelles lletres requerien una inversió mínima d’un milió de pessetes (6.010 euros) i oferien, per exemple el 1992, una rendibilitat mitjana del 12,5%. Amb una inflació del 6%, van ser les vedets d’uns anys en què la crisi econòmica postolímpica les va mantenir en primera línia del desig estalviador. I a l’Estat, necessitat de finançament, li van anar d’allò més bé.
Amb la inversió en borsa i en lletres va començar a gestar-se una certa cultura financera en la qual va participar com a agent indispensable la premsa econòmica, que va viure els seus millors temps als anys 90. L’onada dels fons d’inversió i de pensions també va arribar a Espanya i es va convertir en un instrument d’estalvi de primer ordre. Els bancs es van omplir d’assessors financers i la banca privada i personal va començar la seva edat d’or. Els inversors més sofisticats ja no es conformaven només a invertir a Espanya. Volien valors d’altres mercats. Els anys previs al crash del 2008 es venia de tot. Deute i accions. Des de duros a quatre pessetes fins a hipoteques en iens. Per donar-hi lluentor, els fons registraven marques amb noms anglosaxons o de l’alfabet grec. ¡I les accions preferents! Una altra de les principals preses de pèl en la història de la inversió.
Tot allò va esclatar. I tot ha tornat a renéixer. Així és la història de les finances. Des dels temps de Hammurabi i des que una part dels sous dels legionaris romans es pagava amb sal. Avui, les Lletres del Tresor ofereixen poc menys del 3% a Espanya amb una inflació superior al 4%; les borses mundials van camí de registrar el seu quart any consecutiu de pujades; els anallestos intenten desxifrar si les inversions en IA finançades amb deute de nou encuny són sostenibles i la recent caiguda dels preus dels bons a causa de les inquietuds davant un augment de preus ha alertat els mercats. ¿Quin és el nivell de deute incontrolable que navega sota la superfície? Sense respostes clares.
Si bé els apocalíptics prediuen un nou escenari de crash en el futur (des de demà i fins d’aquí mil anys), la sensació que el sistema s’aguanta amb pinces que controlen les grans gestores de fons -privats i sobirans- accentua la teoria que a ningú li interessa que es repeteixi una nova gran crisi. Només una guerra a gran escala o un altre cigne negre podrien fer caure el món tal com el coneixem.
Entre apocalíptics i eufòrics, invertir en el mercat de capitals continua estant de moda. I els joves extremament preparats també s’hi apunten, tot i que a vegades suposi pensar que la borsa és un casino. A ells els dediquem la primera portada del setembre.
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