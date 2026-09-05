Opinió | Amb les garrofes
Desintegració de l’ordre
Fa més d’un any, Trump anunciava la imposició d’aranzels a dojo. Després, rebaixà algunes amenaces. Les conseqüències podien no haver estat tan greus, després del col·lapse dels mercats i la crisi de bons del Tresor nord-americà l’abril del 2025. Però, Trump va obrir un altre front amb Iran, atiava l’acció a Israel, mentre mantenia crònic el front a Ucraïna, especulant amb negociar amb Putin.
Amb tot això, segons l’economista i el director del Centre for Econòmic Policy Research (CEPR) de Londres, Richard Baldwin, si es manté l’ofensiva aranzelària hi hauran conseqüències a llarg termini. De fet, estem assistint a una guerra de l’estat més potent del món, els EUA, contra el comerç internacional; i assistim a la reacció del segon estat en vies d’ascendir, la Xina. De moment, als EUA, la destrucció de la indústria manufacturera i els salaris estancats amb inflació creixent ha generat un ressentiment social intern contra els partits que sembla que només s’ocupen de drets personals però no de drets econòmics i socials; i externament contra els països considerats responsables de la desertificació industrial, com la Xina.
A l’altra banda del xoc a la Xina, Xi Jinping, promou un nacionalisme revengista contra el passat segle de colonialisme europeu; i promou una expansió econòmica en tots els continents que serà seguida de forma discreta per la presència militar. La Xina ha utilitzat el seu control sobre les exportacions d’imants de terres rares per produir un xoc en les empreses americanes que els usaven: automòbils, robots, drons, telèfons intel·ligents i equipaments militars.
Per part de Trump, dona la sensació que les atzagaiades en política aranzelària i militar, no acaben tenint cap efecte beneficiós per a la societat americana. Llavors, hom es pregunta a qui beneficien. Potser només seran els cercles propers a Trump que, sabent amb antelació la propera decisió o declaració contradictòria del President, que tindrà efectes immediats en la cotització a borsa de determinades empreses i en l’abaratiment o encariment de determinats productes, podran anticipar-se comprant o venent per a benefici propi. De tota la política exterior de Trump, l’única que li està donant rendiment tangible és la de la recuperació d’Amèrica per al domini dels EUA, amb l’adveniment general de líders d’extrema dreta a tot el continent i el protectorat sobre Veneçuela i el proper sobre Cuba.
Amb tot i això, ens trobem davant la superació del període de lliure comerç internacional. El control dels estrets per a cobrar-ne peatge econòmic i polític que s’ha inaugurat a Ormuz comporta el risc que s’estengui a altres punts com Malacca o Gibraltar. També s’està substituint la prioritat del mercat: comprar a quin ven més barat i millor producte, per unes prioritats geopolítiques absolutes. Un proteccionisme més o menys encobert per raons polítiques i no econòmiques. El panorama es completa si s’hi afegeix el somni explícit d’oligarques de les tecnològiques (Musk, Thiel,....) de suprimir la democràcia en favor de l’oligocràcia.
Així mateix, la Xina triomfa en l’hegemonia econòmica internacional i es prepara per a una millora de posició militar mentre controla amb mà de ferro d’una dictadura de partit únic, la seva població. Ara bé, no tot són flors i violes. El boom immobiliari, la caiguda en picat de la natalitat, l’expansió de la corrupció acompanyada de la censura de les informacions, no poden frenar el creixement d’un cert descontentament social que podria produir explosions descontrolades en algun moment. La velocitat de desenvolupament científic, tecnològic i industrial xinès facilitat per visions estratègiques mantingudes al llarg del temps, a redós de mandats eterns de dirigents messiànics, fa salivar a molts esquerrans i capitalistes d’occident. Ara bé, que aquestes polítiques pengin de la decisió d’un sol home, també pot acabar essent el seu punt més feble. Xi Jinping està procedint a una depuració sistemàtica dels seus col·laboradors dels que cada cop es fia menys. Actituds similars a les de Putin a Rússia i de Trump als EUA; amb la diferència que els americans tenen un marc democràtic que en algun moment pot revertir la situació.
Recuperant el fil inicial, segons Baldwin, hi ha un «dilema de seguretat» entre els EUA i la Xina en què cadascú interpreta les mesures defensives de l’altre com a actes d’agressió. Però si es normalitza la instrumentalització del comerç entre els EUA i la Xina, altres països ho faran. S’està notant dia a dia. Estem en una fase de tots contra tots. Amb aliances puntuals i caducables en funció d’interessos efímers. Europa hauria de blindar un nucli de lleialtat per moure’s conjuntament en aquest món desintegrat, sinó tornarem al segle XIX, amb conflictes permanents creuats, ni que siguin només comercials o migratoris, amb la diferència que els fils que els poden activar estaran situats a distància, en mans de la nova polaritat xinesa i americana, o del militarisme híbrid rus, o de potències mitjanes més properes com Turquia, Algèria o el Marroc.
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