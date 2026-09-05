Opinió
«Ells» i «nosaltres», de bracet en el fracàs
De fracàs en fracàs sense aprendre’n. Així anem reculant. Si avancéssim la inserció seria real, creuríem en la integració, acceptaríem la diversitat, conviuríem en la diferència i creixeríem en coneixement. Assumir la realitat ens ajudaria a ser respectuosos. A «ells» i a «nosaltres». Contràriament, no haver explicat, o haver-ho fet malament, sense haver advertit de la realitat que ens esperava (a «ells» i a «nosaltres») ens ha conduït al fracàs manifestat amb ràbia i amb impotència aquests dies. Els expats, estrangers que viuen i treballen a casa nostra no provoquen sensacions de rebuig, si no és perquè encareixen el preu del lloguer d’habitatges. Els «moros», els «negres» i els «panxitos» sense qualificació professional que fugen de la misèria sí que ens han canviat el paisatge urbà i afectat la convivència. La percepció d’inseguretat al carrer és real i no es pot menystenir. Tan irresponsable és fer com si no passés res perquè les estadístiques «ho diuen», com inhibir-se del compromís que hauria d’assumir la comunitat nouvinguda en el seguiment i correcció dels elements que causen malestar social. Policies, alcaldes, serveis socials i entitats humanitàries serien més eficaços en la tasca solidària si les autoritats religioses (de mesquites i temples evangèlics) aprofitessin la seva capacitat d’influència en els feligresos per a explicar i conscienciar-los de la realitat social en què viuen immersos. L’eficàcia de mobilització aconseguida en la celebració de dies assenyalats en el seu calendari litúrgic o d’èxits esportius de les seves seleccions, també hauria de notar-se quan la ciutat, el país necessita sumar voluntats. Aquestes serien percepcions positives que aquests dies de dol i trasbals hauria estat bé poder constatar. Perquè hi ha silencis sorollosos que atorguen culpabilitats, confirmen sospites, malfiances, percepcions indesitjables. Com ho és aquesta mena de patriotisme racial que va inspirar la consellera Parlon a proclamar irada que els dos adolescents detinguts per la mort de Carles Vilajosana «són catalans!», com si això els eximís o culpabilitzés de l’atrocitat comesa. Per què no ho va dir fins a l’endemà, quan ja feia moltes hores que ho sabia i s’hagués pogut evitar l’aprofitament malintencionat que sempre fa l’extrema dreta xenòfoba? Mediàticament, li devia sortir més a compte perquè va poder «desmentir» els destralers radiofònics que van trobar sang i fetge per sucar l’endemà de tornar de vacances. Amb el que li agrada «pujolejar» al president Illa, algú hauria pogut recordar a la consellera la postil·la final a la definició que és català «... qui vulgui ser-ho». Compte a filar prim, aquests dies que hom aprofita per fer-ho rajar tot pel broc gros. Urgeix deixar de recular.
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