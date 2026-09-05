Opinió | Lletres de canvi
Els dos peixos, energia i Dades Obertes
La paràbola dels peixos. Dos peixos joves van nedant i es troben un peix més vell que neda en sentit contrari, els saluda i educadament els pregunta «Bon dia, nois. Com està l’aigua per aquesta banda?». Els dos peixos no responen i continuen nedant una mica més, al cap d’una estona l’un mira l’altre i fa: «Què carall és això de l’aigua?». Quan hi estem massa acostumats les realitats més evidents ens costen de veure. Sovint ens passa amb bastantes coses, una d’elles és amb l’energia. En fem servir molta (molta!) i no en som conscients. Fa dos anys, a l’article de Regió7 Energívors: energia percebuda vs. usada parlava d’això i ho resumia dient: «Som uns verdaders energívors, només som mitjanament conscients d’una cinquena part de l’energia que gaudim», la que ens arriba en forma de factures.
Als Ajuntaments els passa el mateix o pitjor que a les famílies. Quan una despesa s’ha estandarditzat, cada mes igual, es dona per feta i ningú la qüestiona. Passa amb moltes despeses, però en energia resulta pitjor, car la despesa en energia (tant li fa en euros com en kilowatts hora) en època de canvi climàtic ens explica moltes més coses. Ens diu si caminem o no cap a la sostenibilitat.
Torno a fer la proposta que vaig fer fa quatre anys quan els partits preparaven el seu programa per les municipals: posar en Dades Obertes tota la despesa de tots CUPS (comptadors de gas i electricitat) que paga l’Ajuntament, i també les despeses en combustibles, siguin de calefacció o pels vehicles (tots) de l’ajuntament. No ha de resultar gaire car que cada mes es pengin a Dades Obertes la lectura en kWh i € de cada local o edifici que funciona a costa de l’erari públic municipal. El pas següent fora fer-ho penjar també a les empreses municipals i/o concessionàries de serveis públics (escombraries, aigua, transport urbà, etc.). Amb aquestes dades es podria saber periòdicament com evoluciona la despesa energètica “percebuda en factures” de la ciutat (l’embeguda en obres públiques, una inversió que s’amortitza a base d’anys, és un altre tema).
Minerant aquestes dades (minerar dades és un neologisme a incorporar) es poden fer verdaderes anàlisis de tendència i d’eficiència. Es pot saber si es camina cap a la sostenibilitat o si només són promeses al vent. Posem un exemple. Com a exercici escolar (aprendre per projectes) a qualsevol estudiant d’ESO o de batxillerat se li pot demanar que, posem per cas, mineri les dades de les diverses escoles del seu municipi. Suposem, consums totals d’energia mensuals, i després els divideixi pel nombre d’alumnes del centre. Finalment, que analitzi les disparitats. L’escola A gasta el doble que la B perquè és un edifici antic mal aïllat, o perquè en lloc de bomba de calor (calefacció i refrigeració) encara va amb caldera de gasoil. O perquè no té plaques fotovoltaiques a la coberta, o si en té, encara no es ven el sobrant d’electricitat de caps de setmana i vacances al veïnat.
Exercissis i anàlisis d’aquest tipus es poden fer amb els centenars de CUPS que tenen els Ajuntaments. A partir de les dades del primer any, les alcaldesses i alcaldes faran propostes de millora i al final dels quatre anys es veuria el resultat. No cal dir que l’estalvi en € es podria destinar a afers socials o a inversions en eficiència energètica, que és el que ens cal per combatre el canvi climàtic.
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