Opinió | Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
L’amenaça del deute públic
La preocupació pels abusos monetaris dels governs no és nova. Molt abans de l’aparició dels bancs centrals moderns, alguns pensadors ja advertien dels perills que comportava concedir al poder polític el monopoli de l’emissió de moneda. Al segle XIV, el bisbe francès Nicolas Oresme va denunciar les repetides devaluacions de la moneda impulsades pel monarca francès Felip el Bell. A la seva obra De moneta, sostenia que les monedes que circulaven entre els ciutadans eren propietat legítima dels seus posseïdors i que el sobirà cometia una injustícia quan en reduïa el contingut metàl·lic. Dos segles més tard, el jesuita castellà Juan de Mariana aprofundí aquesta crítica en el regnat de Felip III. A De monetae mutatione afirmava que un governant no podia alterar la moneda, imposar tributs extraordinaris ni concedir monopolis sense el consentiment dels governats. Mariana considerava que la degradació monetària constituïa una vulneració dels drets de propietat tan greu com l’expropiació directa de béns.
Aquestes reflexions continuen sent sorprenentment actuals. Avui els governs ja no redueixen el contingut de plata o d’or de les monedes. Disposen d’altres mecanismes, molt fàcils i poderosos, per finançar despeses superiors als seus ingressos. El més important és el sistema de moneda fiat, en què els diners no estan recolzats per cap metall preciós sinó per la confiança en l’Estat emissor i el seu banc central. Aquest sistema ha facilitat una expansió del deute públic sense precedents. Aquí és precisament on es situa una de les principals amenaces econòmiques actuals.
Podem imaginar el crèdit com la sang que transporta nutrients al conjunt de l’organisme econòmic. Quan els recursos prestats es destinen a activitats productives capaces de generar renda suficient per retornar el capital i els interessos, el sistema funciona correctament. La situació, però, es deteriora quan el deute creix de manera persistent més ràpidament que la renda. Arriba aleshores un moment en què una part cada vegada més gran dels ingressos s’ha de destinar al pagament d’interessos. Els recursos que podrien finançar inversió són absorbits pel servei del deute. Moltes economies desenvolupades es troben actualment en una fase avançada de descontrol del deute públic, un fenomen que s’ha repetit al llarg dels segles i que sovint ha desembocat en inflació, devaluacions monetàries i crisis financeres.
El procés acostuma a seguir una seqüència relativament previsible. En primer lloc, el deute públic augmenta durant dècades. El govern manté dèficits recurrents i acumula obligacions de pagament. En segon lloc, els interessos associats a aquest deute també creixen. Com més gran és l’endeutament acumulat, més recursos pressupostaris cal destinar simplement a pagar els creditors. En tercer lloc, l’Estat necessita emetre nou deute, no només per finançar les seves despeses ordinàries, sinó també per refinançar els venciments anteriors i per pagar els mateixos interessos. Finalment, quan l’oferta de deute supera la demanda disponible, apareixen tensions financeres.
Davant aquesta situació, els governs disposen bàsicament de dues alternatives. La primera és elevar el tipus d’interès, oferint rendibilitats més elevades als inversors per atreure l’estalvi necessari. Aquesta solució comporta costos importants. L’augment dels rendiments exigits pels mercats encareix el finançament de l’Estat, redueix la inversió privada i frena l’activitat econòmica. A més, la càrrega dels interessos públics augmenta encara més.
La segona alternativa és la intervenció directa del banc central. L’autoritat monetària pot comprar deute públic creant diners nous. Aquest procés, conegut com a monetització del deute, permet mantenir més baixos els tipus d’interès i facilita el finançament governamental. Però la contrapartida és evident. L’augment de l’oferta monetària redueix el poder adquisitiu de la moneda, afavoreix pressions inflacionàries i empobreix la població. Cap de les dues opcions és especialment atractiva. La primera frena el creixement econòmic i la segona erosiona el valor dels diners.
Els Estats Units (i la UE) ofereixen avui un exemple especialment rellevant d’aquest dilema. Amb un PIB de 32,5 bilions de dòlars, el dèficit públic és de 2 bilions anuals, i el deute públic supera els 40 bilions de dòlars. Els efectes són, en primer lloc, l’augment sostingut dels tipus d’interès a llarg termini. En segon lloc, el debilitament progressiu de la moneda. En tercer lloc, un millor comportament d’actius considerats refugi, com l’or o el Bitcoin. Aquestes tensions estructurals poden desencadenar una crisi financera, malgrat s’argumenti que els EUA (i la UE) no poden experimentar una autèntica crisi de deute perquè emeten la seva pròpia moneda. Ara bé, la confiança és un actiu valuós, però no inesgotable. Quan l’endeutament augmenta sense fre i la monetització esdevé habitual, cap moneda manté la seva credibilitat.
El Japó n’és un exemple. També Europa. Durant anys, el Banc del Japó ha adquirit quantitats enormes de deute públic amb l’objectiu de mantenir baixos els costos de finançament. Aquesta estratègia ha provocat una depreciació important del ien i una pèrdua de poder adquisitiu. El problema no desapareix; simplement adopta una forma diferent. Els diners, com en temps d’Oresme i Mariana, continuen íntimament relacionats amb la confiança, els drets de propietat i els límits del poder polític. Les grans crisis de deute es construeixen lentament al llarg de dècades. Al final, es produeix un ajust econòmic dolorós o/i s’erosiona el valor de la moneda i es dispara la inflació. I aquí ens trobem.
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- El grup Casablanca obrirà una discoteca d’hivern a Manresa inspirada en La Pera
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa